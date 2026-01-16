Forza Horizon 5 составила 60% продаж среди 11 игр Xbox, выпущенных на PS5 в прошлом году

Стратегия Xbox по мультиплатформенности пока приносит свои плоды, особенно на PlayStation 5. Forza Horizon 5, игра 2021 года, разошлась тиражом более 5 миллионов копий на консоли после запуска в апреле прошлого года, принеся Xbox сотни миллионов долларов дохода.

Компания также выпустила несколько других игр для PS5 в 2025 году, включая такие AAA-хиты, как Indiana Jones and the Great Circle и Doom: The Dark Ages. Но аналитики говорят, что другие игры от внутренних студий Xbox не смогли сравниться с успехом Forza Horizon 5.

Согласно данным Alinea Analytics, из 11 игр Xbox, выпущенных на PS5 в прошлом году, на Forza Horizon 5 пришлось 60% от общего объема продаж. Для этого отчета аналитическая компания включила в него только игры, проданные тиражом более 100 000 копий на платформе, исключив Black Ops 7.

Согласно данным, общий тираж всех этих игр превысил 8,7 миллиона копий, при этом на Forza Horizon 5 пришлось 5,1 миллиона продаж. Лучшей из остальных оказалась Oblivion Remastered от Bethesda, которую приобрели 1,1 миллиона пользователей на PS5.

Однако 50% игроков покинули игру, не потратив и 15 часов на прохождение и не добившись существенного прогресса. Gears of War: Reloaded также имела неплохой успех: тираж шутера составил 572 000 копий на PlayStation 5, что больше, чем его продажи на Steam и Xbox вместе взятых.

Кроме того, Doom: The Dark Ages и Indiana Jones and the Great Circle продали около 500 000 копий каждая, но показали результаты ниже ожидаемых, особенно учитывая узнаваемость брендов обеих игр.

Остальные игры в списке, такие как The Outer Worlds 2 и Ninja Gaiden 4, колебались между отметками в 100-200 тысяч, не вызвав реального ажиотажа. Таким образом, за исключением Forza Horizon 5, ни одна игра от внутренних студий Xbox не смогла по-настоящему превзойти ожидания на PlayStation 5 в 2025 году.