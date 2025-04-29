Forza Horizon 5 стала доступна на PlayStation 5

Гоночная аркада Forza Horizon 5 от Xbox Game Studios и Playground Games, которая с осени 2021 года была эксклюзивом для ПК и Xbox, теперь доступна на PlayStation 5. Это знаменательное событие привлекло внимание многих фанатов, ведь игра получила признание за открытый мир и увлекательные гонки.

Стандартное издание на PS5 стоит $60, Deluxe Edition с абонементом Car Pass — $80, а Premium Edition, включающее весь вышедший контент, обойдется в $100. Игра поддерживает два графических режима: «Производительность» (60 FPS) и «Качество» (30 FPS). На PS5 Pro эти режимы получили улучшения, такие как трассировка отражений в режиме «Качество» и улучшенное качество графики в «Производительность».

Разрешение на всех платформах — 4K в режиме «Качество», а в «Производительность» оно динамическое, с небольшим преимуществом у PS5 Pro (2158p против 2152p на Series X и 2115p на PS5). Игра также поддерживает кроссплей с ПК и Xbox, позволяя игрокам из разных экосистем наслаждаться совместными гонками.

Forza Horizon 5 разворачивается в Мексике, предлагая игрокам массу активностей в открытом мире.