Forza Horizon 5 укрепляет свой статус одной из лучших IP Xbox с 55 миллионами игроков

С течением времени популярность одной из самых успешных игр Xbox последнего поколения не снизилась. Напротив: гоночная игра с открытым миром Forza Horizon 5, действие которой происходит в Мексике, по-прежнему расширяет свое сообщество и доказывает, что ее концепция по-прежнему актуальна в ассортименте бренда.

Количество игроков в FH5 превысило впечатляющую цифру в 55 миллионов, что сделало ее одной из самых успешных игр в истории Xbox. Такой устойчивый рост стал возможен благодаря регулярным обновлениям, временным событиям, дополнениям и развитой социальной составляющей.

Новый рубеж еще раз доказывает, что FH5 стала эталоном для Xbox как с точки зрения имиджа, так и с точки зрения охвата аудитории, во многом благодаря ее доступности на различных платформах и присутствию в Xbox Game Pass. Все это позволило игре сохранить активную и постоянно растущую базу игроков, что является редкостью для проектов подобного масштаба.

Франшиза Forza Horizon прочно закрепилась в качестве одного из ключевых брендов Xbox, подтвердив, что при умелом подходе игры-сервиси могут продолжать набирать популярность даже через много лет после своего релиза.