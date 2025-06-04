Forza Horizon 5 второй месяц подряд остается самой скачиваемой игрой в PSN

Компания Sony опубликовала список самых скачиваемых игр в PS Store за май 2025 года для консолей семейства PlayStation, и лидерство в этом рейтинге по-прежнему принадлежит игре от Microsoft.

В США, Канаде, а также в Европе самой скачиваемой игрой оказалась Forza Horizon 5. На втором месте по количеству загрузок в США оказалась Elden Ring: Nightreign, несмотря на то, что ее релиз состоялся в предпоследний день месяца. На третьем месте оказалась Clair Obscur: Expedition 33, опередив недавно вышедшую Doom: The Dark Ages.

Что касается шутера от id Software, то его дебют, по всей видимости, оказался не слишком удачным: он занял 4-е место в США и 9-е в Европе.