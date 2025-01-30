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Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 168 оценок

Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5 этой весной

monk70
Новости

Следующая игра Xbox, которая будет перенесена на PlayStation 5, — это Forza Horizon 5 от Playground Games, о чем команды Xbox сообщили в четверг.

В течение прошлого года Microsoft не скрывала своих планов начать выпуск все большего количества игр на PlayStation. Sea of ​​Thieves была среди первых, затем была анонсирована Indiana Jones, а теперь Microsoft идет еще дальше.

Forza Horizon 5 — одна из самых успешных игр Microsoft в истории, насчитывающая десятки миллионов игроков. Она также приносит огромные деньги Microsoft благодаря своей природе живого сервиса, постоянным обновлениям и покупкам в приложении. Forza Horizon 5 впервые была выпущена на Xbox Series X/S, Xbox One и Windows PC в ноябре 2021 года. Игра имела оглушительный успех, быстро набрав более 20 миллионов игроков и, как и ее предшественники, получив признание критиков.

Версия Forza Horizon 5 для PlayStation 5, разработанная Panic Button Studios в партнерстве с Turn 10 Studios и Playground Games, будет иметь тот же контент, что и версии игры для Xbox и ПК. Ранее выпущенные пакеты машин, а также дополнения Hot Wheels и Rally Adventure также будут доступны для покупки.

Мы рады видеть, как сообщество Forza Horizon 5 растет с новыми игроками на PS5, и нам не терпится увидеть креативность и мастерство этих новых создателей, строителей и гонщиков, которые привнесут в наше яркое сообщество.

Помимо переноса Forza Horizon 5 на PS5, мы работаем над специальным новым бесплатным обновлением контента для всех платформ, Horizon Realms. Realms даст игрокам возможность исследовать тщательно отобранную коллекцию некоторых из любимых ранее выпущенных сообществом Evolving Worlds, а также некоторые другие сюрпризы. Следите за нашими каналами, чтобы узнать подробности в ближайшее время.
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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
ProPsyh

Вот это поворот!

10
Simple Jack

Спенсер молодец, не дает сонидетям умереть от ноугеймса

4
ZackSnyder

лучше б 4ку так портанули. она шедевральна. в любом случае это успех майков. на сони не хватало такой игры. 3 игры от майков весной на пс, не думал, что увижу такое. если выпустят еще хэйло и гири...это будет эпично, тк сейчас у сони перекатиполе.

3
hpi

Ну да не хватало. А гран туризмо?

-8
ZackSnyder hpi

разница между автосимулятором и аркадной гонкой - не, не слышал?

8
hpi ZackSnyder

Слышал. Но какое отношение это имеет к форзе? Там не того не другого нет.

-4
kotasha

Она снята с продаж.

1
Batchankoff hpi

FH чистейшая аркада, вы что.) На PS5 была только Crew Motorfest подобная, но лично мне совершенно не нравится там физика авто.

-2
Kamishini1993

Наконец-то владельцы плойки вспомнят что такое интересные гонки

2
Gridon

Плойкабои до сих пор на ремастерах дрочат, а тут им объедки с барского стола кидают. Живой сервис ? Доилка для лохов, вот что это. Двадцать миллионов игроков - половина боты и мультиаккаунты. Критики проплачены, обзоры куплены. Паник Баттон опять порт клепают, ждем 60 фпс на картошке. Новый контент? Перекраски для тачек и пара заборов на карте. Лучше бы на ПК оптимизацию допилили с утечками VRAM, а не консоль сони кормили. Радуйтесь, сонибои, вам скрип диска и просадки фпс завезли.

1
Stasonich_spb

Неожиданно.

1
kotasha

Похоже скоро от xbox останется только названия, с учётом что львиная доля пришлась на дешёвую версию консоли.

1
SoRaS3

Ого, круто. Будем следить. )

0
6363

Очень клевая игра, кто хотел и ждал на плойке, поздравляю.

0
Gradient_Zero

Лучше бы 4, но увы

0
Karakytik

Спасибо пкшникам за бета тест

-3
Raees786

только вот есть нюанс они делают прот игры которую больше не будут поддерживать последний патч это 2 новых(старых они были в прошлих частях) автомобиля и все больше не будет апдейтов

0