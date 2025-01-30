Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5 этой весной

Следующая игра Xbox, которая будет перенесена на PlayStation 5, — это Forza Horizon 5 от Playground Games, о чем команды Xbox сообщили в четверг.

В течение прошлого года Microsoft не скрывала своих планов начать выпуск все большего количества игр на PlayStation. Sea of ​​Thieves была среди первых, затем была анонсирована Indiana Jones, а теперь Microsoft идет еще дальше.

Forza Horizon 5 — одна из самых успешных игр Microsoft в истории, насчитывающая десятки миллионов игроков. Она также приносит огромные деньги Microsoft благодаря своей природе живого сервиса, постоянным обновлениям и покупкам в приложении. Forza Horizon 5 впервые была выпущена на Xbox Series X/S, Xbox One и Windows PC в ноябре 2021 года. Игра имела оглушительный успех, быстро набрав более 20 миллионов игроков и, как и ее предшественники, получив признание критиков.

Версия Forza Horizon 5 для PlayStation 5, разработанная Panic Button Studios в партнерстве с Turn 10 Studios и Playground Games, будет иметь тот же контент, что и версии игры для Xbox и ПК. Ранее выпущенные пакеты машин, а также дополнения Hot Wheels и Rally Adventure также будут доступны для покупки.



Мы рады видеть, как сообщество Forza Horizon 5 растет с новыми игроками на PS5, и нам не терпится увидеть креативность и мастерство этих новых создателей, строителей и гонщиков, которые привнесут в наше яркое сообщество.



Помимо переноса Forza Horizon 5 на PS5, мы работаем над специальным новым бесплатным обновлением контента для всех платформ, Horizon Realms. Realms даст игрокам возможность исследовать тщательно отобранную коллекцию некоторых из любимых ранее выпущенных сообществом Evolving Worlds, а также некоторые другие сюрпризы. Следите за нашими каналами, чтобы узнать подробности в ближайшее время.