Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5 этой весной

Следующая игра Xbox, которая будет перенесена на PlayStation 5, — это Forza Horizon 5 от Playground Games, о чем команды Xbox сообщили в четверг.
В течение прошлого года Microsoft не скрывала своих планов начать выпуск все большего количества игр на PlayStation. Sea of Thieves была среди первых, затем была анонсирована Indiana Jones, а теперь Microsoft идет еще дальше.
Forza Horizon 5 — одна из самых успешных игр Microsoft в истории, насчитывающая десятки миллионов игроков. Она также приносит огромные деньги Microsoft благодаря своей природе живого сервиса, постоянным обновлениям и покупкам в приложении. Forza Horizon 5 впервые была выпущена на Xbox Series X/S, Xbox One и Windows PC в ноябре 2021 года. Игра имела оглушительный успех, быстро набрав более 20 миллионов игроков и, как и ее предшественники, получив признание критиков.
Версия Forza Horizon 5 для PlayStation 5, разработанная Panic Button Studios в партнерстве с Turn 10 Studios и Playground Games, будет иметь тот же контент, что и версии игры для Xbox и ПК. Ранее выпущенные пакеты машин, а также дополнения Hot Wheels и Rally Adventure также будут доступны для покупки.
Мы рады видеть, как сообщество Forza Horizon 5 растет с новыми игроками на PS5, и нам не терпится увидеть креативность и мастерство этих новых создателей, строителей и гонщиков, которые привнесут в наше яркое сообщество.
Помимо переноса Forza Horizon 5 на PS5, мы работаем над специальным новым бесплатным обновлением контента для всех платформ, Horizon Realms. Realms даст игрокам возможность исследовать тщательно отобранную коллекцию некоторых из любимых ранее выпущенных сообществом Evolving Worlds, а также некоторые другие сюрпризы. Следите за нашими каналами, чтобы узнать подробности в ближайшее время.
Вот это поворот!
Спенсер молодец, не дает сонидетям умереть от ноугеймса
лучше б 4ку так портанули. она шедевральна. в любом случае это успех майков. на сони не хватало такой игры. 3 игры от майков весной на пс, не думал, что увижу такое. если выпустят еще хэйло и гири...это будет эпично, тк сейчас у сони перекатиполе.
Ну да не хватало. А гран туризмо?
разница между автосимулятором и аркадной гонкой - не, не слышал?
Слышал. Но какое отношение это имеет к форзе? Там не того не другого нет.
Она снята с продаж.
FH чистейшая аркада, вы что.) На PS5 была только Crew Motorfest подобная, но лично мне совершенно не нравится там физика авто.
Наконец-то владельцы плойки вспомнят что такое интересные гонки
Плойкабои до сих пор на ремастерах дрочат, а тут им объедки с барского стола кидают. Живой сервис ? Доилка для лохов, вот что это. Двадцать миллионов игроков - половина боты и мультиаккаунты. Критики проплачены, обзоры куплены. Паник Баттон опять порт клепают, ждем 60 фпс на картошке. Новый контент? Перекраски для тачек и пара заборов на карте. Лучше бы на ПК оптимизацию допилили с утечками VRAM, а не консоль сони кормили. Радуйтесь, сонибои, вам скрип диска и просадки фпс завезли.
Неожиданно.
Похоже скоро от xbox останется только названия, с учётом что львиная доля пришлась на дешёвую версию консоли.
Ого, круто. Будем следить. )
Очень клевая игра, кто хотел и ждал на плойке, поздравляю.
Лучше бы 4, но увы
Спасибо пкшникам за бета тест
только вот есть нюанс они делают прот игры которую больше не будут поддерживать последний патч это 2 новых(старых они были в прошлих частях) автомобиля и все больше не будет апдейтов