Forza Horizon 6 уже разрабатывается? Создатели нашли опытную студию поддержки для Forza 5 ©

Серия Forza Horizon, безусловно, является одним из самых больших бриллиантов в короне Фила Спенсера. Playground Games стабильно создает отличные гонки, и, возможно, разработчики уже начали работу над своим следующим большим проектом, поскольку студия нашла партнера для помощи в поддержке Forza Horizon 5.

В ноябре 2021 года игроки отправились покорять Мексику. Forza Horizon 5 дебютировала, получила отличные оценки, и с тех пор разработчики неуклонно следят за тем, чтобы в игру поступал новый контент.

Однако разработчики не могут посвятить все свое время исключительно разработке ранее выпущенной игры, и именно по этой причине было установлено партнерство с Wushu Studios.

Это очень интересная новость, ведь Wushu Studios была основана в 2018 году, и именно после того, как Sony закрыла Evolution Studios, часть команды перешла в Codemasters, а большее количество разработчиков решили создать независимую компанию — бывшие создатели Motorstorm и Driveclub не только разрабатывают собственный проект, но и, как вы можете видеть, готовы помочь другим командам.

Есть много признаков того, что Playground Games уже сосредоточена на своем следующем проекте, и вряд ли кто-то удивится, когда Microsoft в какой-то момент анонсирует Forza Horizon 6, но мы должны помнить, что Turn 10 Studios выйдет на первый план в 2023 году с Forza Motorsport следующего поколения.