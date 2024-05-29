Концепт-кар Hyundai N Vision 74 показан в новом видео Forza Horizon 5

Несколько дней назад вышло одно из наиболее интересных нововведений в рамках развития Forza Horizon 5. Разработчики из Playground Games подготовили очередной ролик, посвященный событию Horizon Retrowave.
Одним из новых автомобилей, появившихся в Horizon Retrowave, стал концепт Hyundai N Vision 74. Это особенно интересная разработка, поскольку в ней используются электродвигатели, работающие на водородных элементах. В то же время в дизайне автомобиля сохраняется атмосфера 1970-х годов, он чем-то напоминает Hyundai Pony Coupe 1974 года. Разработчики рассказывают нам о возможностях этого концепт-кара, который не только отлично выглядит, но и обладает очень хорошей производительностью, выдавая мощность в 671 л.с.
Более подробная информация об обновлении Horizon Retrowavem, в котором, помимо прочего, нас ждет новая радиостанция с музыкой в стиле synthwave, представлена здесь.
Как же на делориан похож.
Тачка пушка конечно, под ретро дизайн.👍 // Александр Мастерс
А В ПИРАТКЕ ЕСТЬ? // The Trees