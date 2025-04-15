Новый ролик Forza Horizon 5 посвящен скорому запуску масштабного обновления Horizon Realms

Компания Microsoft представила новый видеоролик, в котором подробно рассказывается обо всех нововведениях грядущего обновления Horizon Realms для Forza Horizon 5. Оно выйдет 25 апреля и будет доступно на всех платформах, включая PC, Xbox и, впервые, PlayStation 5.

Главная особенность обновления — возвращение временных трасс и событий прошлых лет. Теперь игроки смогут вновь прокатиться по "Ретро-волне", поучаствовать в "Лунном дрифте", испытать себя на "Овале", трюковом стадионе и других уникальных аренах. Также добавится совершенно новая трасса на новом стадионе.

Обновление предложит два свежих режима: Skill Mode — это соревновательные испытания на время с онлайн-табло лидеров, и Free Mode — свободное исследование всех миров с возможностью пригласить до 11 друзей.

Кроме того, в игру добавят новые автомобили, значки и множество дополнительных улучшений. Версия для PS5 будет сразу включать весь обновлённый контент и последний патч, одновременно с другими платформами. Обладатели Game Pass тоже получат доступ к обновлению в день релиза.