Новый трейлер Forza Horizon 5 демонстрирует улучшения PS5 Pro

Прошел месяц с тех пор, как Forza Horizon 5 появилась на PlayStation 5, и в честь дебюта Microsoft запустила первую акцию игры на платформе. Со скидкой 20% известная гоночная игра от Playground Games продается по цене 47,99 долларов в PS Store.

Воспользовавшись предложением, официальный канал PlayStation выпустил новый трейлер, посвященный версии для PS5 Pro.

Повысьте свой уровень опыта Forza Horizon 5 с обновленными функциями на PlayStation 5 Pro, включая расширенную трассировку лучей во время вождения и многое другое. Исследуйте яркие и постоянно меняющиеся ландшафты открытого мира Мексики с веселым, неограниченным вождением на более чем 700 лучших автомобилях мира.

Распродажа Forza Horizon 5 на PlayStation заканчивается 12 июня.