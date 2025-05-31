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Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 547 оценок

Новый трейлер Forza Horizon 5 демонстрирует улучшения PS5 Pro

monk70 monk70

Прошел месяц с тех пор, как Forza Horizon 5 появилась на PlayStation 5, и в честь дебюта Microsoft запустила первую акцию игры на платформе. Со скидкой 20% известная гоночная игра от Playground Games продается по цене 47,99 долларов в PS Store.

Воспользовавшись предложением, официальный канал PlayStation выпустил новый трейлер, посвященный версии для PS5 Pro.

Повысьте свой уровень опыта Forza Horizon 5 с обновленными функциями на PlayStation 5 Pro, включая расширенную трассировку лучей во время вождения и многое другое. Исследуйте яркие и постоянно меняющиеся ландшафты открытого мира Мексики с веселым, неограниченным вождением на более чем 700 лучших автомобилях мира.

Распродажа Forza Horizon 5 на PlayStation заканчивается 12 июня.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

4K с каким кол-вом кадров и разрешение стабильное или динамическое. Трейлер к сожалению не ответил на эти вопросы как и автор новости.

1
брaтанчик

Железные 60 fps и 90% времени нативные 4к.

2
Kenn1y брaтанчик

Странно, что на обычной PS5 этого нет.

kinoman and gamer

Автор новости просто перевел текст зарубежной новости.

Если отвечая на ваш вопрос-обычная держит 4к с дропами,ПРО-без них...в остальном в данной конкретной игре разницы мало-рецензии вышли уже давно