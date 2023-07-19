Обновление Forza Horizon 5 принесло летнюю вечеринку с новыми автомобилями и другими новинками

Forza Horizon 5 получила новое обновление, которое приносит с собой «Летнюю вечеринку», летнее событие с множеством наград, включая новые автомобили для добавления в гараж, а также ряд различных изменений и улучшений.
Обновление от 18 июля принесло большое количество различных корректировок, а также новый контент и действия на улицах Мексики. В частности, что касается автомобилей, участие в событиях позволяет разблокировать следующие 5 автомобилей Фестиваля:
- 2022 Toyota GR86
- 2018 DeBerti Ford Mustang GT
- 1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455
- 1973 Ford XB Falcon GT
- 1970 Hot Wheels Pontiac: Firebird Trans AM Custom
В дополнение к этому, новые сюжетные дополнения находятся в пути, с некоторыми квестами, которые нужно выполнить для продвижения истории Horizon. В частности, эти миссии позволяют получить Hennessey Camaro Exorcist 2019 года, 9 иконок с достижениями на скорость и особое достижение от Summer Party Collector.
Затем есть 3 новых события от EventLab и различные другие инициативы на карте в рамках линии Summer Party, такие как гонки на стадионе, уличные украшения и другие предметы коллекционирования.
Ко всему этому добавлены многочисленные корректировки, сделанные с обновлением, которые вы можете увидеть в сообщении выше со всеми изменениями, полученными в результате обновления.
повтор https://www.playground.ru/forza_horizon_5/news/v_forza_horizon_5_anonsirovali_23_seriyu_letnyaya_vecherinka_a_takzhe_vozvraschenie_italyanskih_marok_v_24_serii-1638834