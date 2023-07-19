Обновление Forza Horizon 5 принесло летнюю вечеринку с новыми автомобилями и другими новинками ©

Forza Horizon 5 получила новое обновление, которое приносит с собой «Летнюю вечеринку», летнее событие с множеством наград, включая новые автомобили для добавления в гараж, а также ряд различных изменений и улучшений.

Обновление от 18 июля принесло большое количество различных корректировок, а также новый контент и действия на улицах Мексики. В частности, что касается автомобилей, участие в событиях позволяет разблокировать следующие 5 автомобилей Фестиваля:

2022 Toyota GR86

2018 DeBerti Ford Mustang GT

1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455

1973 Ford XB Falcon GT

1970 Hot Wheels Pontiac: Firebird Trans AM Custom

В дополнение к этому, новые сюжетные дополнения находятся в пути, с некоторыми квестами, которые нужно выполнить для продвижения истории Horizon. В частности, эти миссии позволяют получить Hennessey Camaro Exorcist 2019 года, 9 иконок с достижениями на скорость и особое достижение от Summer Party Collector.

Затем есть 3 новых события от EventLab и различные другие инициативы на карте в рамках линии Summer Party, такие как гонки на стадионе, уличные украшения и другие предметы коллекционирования.

Ко всему этому добавлены многочисленные корректировки, сделанные с обновлением, которые вы можете увидеть в сообщении выше со всеми изменениями, полученными в результате обновления.