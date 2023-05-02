Forza Horizon 5 09.11.2021
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ПК-версия Forza Horizon 5 получила обновление на 2 ГБ с исправлением различных ошибок

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monk70
Новости

Playground Games выпустила обновление от 1 мая для ПК-версии Forza Horizon 5. Этот патч имеет размер 2 ГБ и исправляет некоторые ошибки, которые мешали игре.

Если говорить более подробно, обновление от 1 мая устраняет проблему, из-за которой изменение настроек Intel XeSS могло привести к сбою. Кроме того, он решает проблему, из-за которой передачи не работали должным образом у игроков, использующих ручное переключение. И, наконец, патч решает проблему с Horizon Open, из-за которой иногда таблицы лидеров отображали результаты неправильно.

Как всегда, Steam и Microsoft Store загрузят этот патч при следующем запуске их клиентов.

Примечания к выпуску Forza Horizon 5 от 1 мая

  • Исправлена ошибка, из-за которой передачи не работали должным образом у игроков, использующих ручное переключение.
  • Исправлена проблема с Horizon Open, из-за которой иногда результаты в списках лидеров отображались некорректно.
  • [ПК] Исправлена ошибка, из-за которой изменение настроек Intel XeSS могло привести к сбою.
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