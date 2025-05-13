ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 492 оценки

Playground Games подарили всем игрокам Forza Horizon 5 суперкар Lamborghini Revuelto

butcher69 butcher69

Playground Games и Lamborghini отпраздновали выход Forza Horizon 5 на PlayStation 5 уникальным способом — представив специальную версию суперкара Lamborghini Revuelto. Новый автомобиль получил эксклюзивную окраску, символизирующую объединение двух игровых миров — Xbox и PlayStation — через кроссплатформенный геймплей.

+ ещё 1 картинка

Кузов гиперкара оформлен в стильный градиент: спереди ярко-зелёный, как фирменный цвет Xbox, а сзади — глубокий синий, олицетворяющий PlayStation. Это визуальный символ единства, приуроченный к расширению игрового сообщества Forza Horizon 5, которое теперь включает и владельцев PS5.

«Дороги в Forza Horizon всегда были захватывающими. Теперь они стали безграничными», — говорится в заявлении разработчиков. С 25 апреля игра официально стала доступна на новой платформе, а кроссплей позволил всем игрокам соревноваться вместе, вне зависимости от консоли.

Получить Lamborghini Revuelto с особой ливреей может любой: нужно победить на трассе Horizon Stadium Circuit в новом режиме Horizon Realms, а затем в «Гараже» выбрать пункт «Дизайн и краски», ввести код 687 884 132 и загрузить праздничную раскраску.

Это не просто красивый автомобиль, а символ нового этапа в истории Forza Horizon 5 — приглашение к гонке, где главное не платформа, а страсть к скорости.

4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
HunterTD

Лучше бы там было написано "Playground Games подарили всем Forza Horizon 5"

3
Русик_96

размечтался купи бомж

Tiger Goose

Ох уж этот везде успевающий PlayGround. И игры делают, и игровой сайт содержат, да ещё в придачу снимают крупнобюджетные порнофильмы.

Mokou

Lamborghini Podarini VS Bombombinni Gusinni

Сонный Джо

а сзади — глубокий синий, олицетворяющий PlayStation.

Наверное не буду покупать Playstation.

Пользователь ВКонтакте

🖕🤡 // Vengel Bryde

1
XpeH_B_naJIbTo
Русик_96

о май гад этоже ламборгинееее

AlexFoRestor

Прям как у егора КРИДА

1