Playground Games подарили всем игрокам Forza Horizon 5 суперкар Lamborghini Revuelto

Playground Games и Lamborghini отпраздновали выход Forza Horizon 5 на PlayStation 5 уникальным способом — представив специальную версию суперкара Lamborghini Revuelto. Новый автомобиль получил эксклюзивную окраску, символизирующую объединение двух игровых миров — Xbox и PlayStation — через кроссплатформенный геймплей.

Кузов гиперкара оформлен в стильный градиент: спереди ярко-зелёный, как фирменный цвет Xbox, а сзади — глубокий синий, олицетворяющий PlayStation. Это визуальный символ единства, приуроченный к расширению игрового сообщества Forza Horizon 5, которое теперь включает и владельцев PS5.

«Дороги в Forza Horizon всегда были захватывающими. Теперь они стали безграничными», — говорится в заявлении разработчиков. С 25 апреля игра официально стала доступна на новой платформе, а кроссплей позволил всем игрокам соревноваться вместе, вне зависимости от консоли.

Получить Lamborghini Revuelto с особой ливреей может любой: нужно победить на трассе Horizon Stadium Circuit в новом режиме Horizon Realms, а затем в «Гараже» выбрать пункт «Дизайн и краски», ввести код 687 884 132 и загрузить праздничную раскраску.

Это не просто красивый автомобиль, а символ нового этапа в истории Forza Horizon 5 — приглашение к гонке, где главное не платформа, а страсть к скорости.