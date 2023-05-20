Playground Games тизерит следующее большое обновление для Forza Horizon 5 ©

На своей официальной странице в Twitter разработчик Xbox Game Studios разработчик Playground Games опубликовал "тизер" нового обновления для Forza Horizon 5.

Новый апдейт для Forza Horizon 5, по словам Playground Games, получит название Explore the Horizon, и как можно понять из названия, он будет ориентирован на исследование. Кроме того, студия подтвердила, что подробности обновления будут раскрыты на Forza Monthly, которая состоится в понедельник, 22 мая.

Поднять камеры! Пришло время Explore TheHorizon. Узнайте, что это значит, в следующем выпуске Forza Monthly, который выйдет в этот понедельник на Twitch и YouTube.