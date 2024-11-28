По данным инсайдера, порт Forza Horizon 5 для PS5 уже готов

Поскольку Microsoft выпустила некоторые свои игры для PlayStation 5 и Nintendo Switch, сообщество хотело бы знать, какие игры выйдут на конкурирующие консоли следующими. Хотя ничего официально не подтверждено, слух, который первоначально появился в августе этого года, сообщал, что Forza Horizon 5 станет следующей большой игрой Xbox, которая выйдет на PS5.
Forza Horizon 5 для консоли Sony не анонсирована, но инсайдер eXtas1s предоставил краткое обновление этой истории в социальных сетях, заявив, что порт Forza Horizon 5 для PS5 уже готов.
Forza Horizon 5 уже имеет готовый порт для PS5, но его выпуск был приостановлен (не отменен) прошлым летом. Тем не менее, они считают, что это игра, которая может показать очень хорошие результаты. Она выйдет, я не знаю когда, но это будет.
Инсайдер отмечает, что выпуск этой версии игры был просто приостановлен, а не отменен, но он очень ясно дает понять, что гоночная игра выйдет на PS5, он просто не может сказать, когда.
Forza Horizon 5 была выпущена в 2021 году для ПК, Xbox One, Xbox Series S|X и сервиса Game Pass.
Вроде классная новость. На консоле от Sony, очень не хватает хороших аркадных гонок. Но довольно странно, выпускать 5-ю часть, на подходе 6й.
Снова та самая замануха как делали Microsoft c играми Xbox 360 в своё время? Типа вот вам игра, а за добавкой добро пожаловать к нам на Xbox?
Да и Sony тоже тупит, сейчас ниша свободна, а они всё ремастеры толкают.
Ну а что плохого, пускай 6я часть на подходе, но если люди хотят сыграть в 5-ю на PS, пускай сыграют, я вот не против играть в "старые" игры Сони, типо Анчартед, Хорайзен, итд-итп!
Ну типо круто что каждый может играть на устройстве, которое у него есть, а не покупать под каждую игру отдельный девайс)
Ты сейчас перечислил одиночные игры, а FH5 это гонки с упором на онлайн. Люди, которые сейчас будут играть в эту игру, уже априори пропустили массу контента. С момента релиза, в игре, каждый месяц новая серия, и многие серии с переработанной картой, одна только серия на тему ретро вейв летом чего стоила. То есть, игроки на PS уже не испытают этого вайба. Подобные игры нужно выпускать одновременно на всех платформах, что бы не было обделенных, а получается, что Спенсер выпускает FH5 на PS5 (не точно) только чтоб содрать лишних денег.
Я думаю что разрабы продумали все выше сказанное вами (но это не точно) да и в принципе мне например онлайн не сильно нужен я и так по миру игры покататься не против, свыше 550 часов накатал)))
Ну там в любом случае каждый месяц обнова и новая серия, и почти в каждой серии карта с изменениями, даже если оффлайн катаешься. Я очень надеюсь, что FH6 выйдет одновременно на всех платформах. Это замечательная серия аркадных гонок, в которую должны поиграть абсолютно все)
Я думаю консолям xbox осталось не долго раз уж они решили все игры выпускать на консоли конкурента, тогда напрашивается вопрос а зачем тогда xbox нужен, всё это очень печально нет конкуренции, одна Нинтендо осталась, ну они живут своём мирке.
Да простят меня владельцы консолей Xbox, ( у меня ПК если что ) но на PS игры круче, (я во внимание не беру колду) а в большинство игр Xbox можно играть на ПК, я не сильно разбираюсь но думаю в большинстве выбор стоит, между купить PS или ПК!
Если ошибаюсь, поправьте!
За рубежом обычно всегда выбирают консоль из за доступности, теперь уже выбор очевиден.
Фильке нужно как-то отбить покупку близзард)))
Вы, как и многие люди ниже настолько узколобые, что до сих пор не понимаете, по какому принципу многие в других странах покупают консоль. Вот пишут, что нафиг нужен хбокс, лучше типо купить тогда ПК. Некоторые пишут, что лучше купить сони из за экзов. Ну во первых никакого краха хбокс даже близко не планируется, с точки зрения бизнеса майки делают все правильно. Консоль консольную, а продажа игр везде, даже у конкурента это тупо плюс к баблу. Бокс же покупают те, кому комп не нужен, кто просто хочет вечерком поиграть в свои любимые игры, которые есть на боксе, который стоит дешевле плойки и в котором есть геймпас, отдал сколько то долларов в год и не париться. Кто хочет эксклюзивы, покупает сони. Да и на тему экзов, посмотрите отчёты самой сони, там в топ 10 по прибыли принесённой, нет ни одного эксклюзива в 10ке...одна мультиплатформа..это как бы намекает ради чего люди покупают сосноли.
а смысл? FH5 уже на закате своего жизненного цикла, в след. году 6я часть должна выйти уже
Ну для кого-то на закате, а кто-то сидит и мечтает сыграть на PS в FH5, вот вы разве не мечтаете сыграть в игру которой нет на ПК но давно пройдена и забыта игроками PS?
Что бы сонибои хоть в нормальную аркадную гонку поиграли хоть,а то кроме специфичной гран туризмо там и нет ничего.
У меня была пс4 и я прошел абсолютно все экслюзивы, которые были на то время. Наверное я бы с удовольствием перепрошел Орден 1886 на пк, либо ремейк тень колоса. А все остальное на ПК есть, либо будет, паук второй в январе уже выходит.
Ставлю на то что она выйдет на payStation5 в день анонса Forza Horizon 6, а после анонса через пол года выйдет уже FH6 на ПК типа вон смотрите какая игра покупайте 6 не пожалеете...