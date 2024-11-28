По данным инсайдера, порт Forza Horizon 5 для PS5 уже готов

Поскольку Microsoft выпустила некоторые свои игры для PlayStation 5 и Nintendo Switch, сообщество хотело бы знать, какие игры выйдут на конкурирующие консоли следующими. Хотя ничего официально не подтверждено, слух, который первоначально появился в августе этого года, сообщал, что Forza Horizon 5 станет следующей большой игрой Xbox, которая выйдет на PS5.

Forza Horizon 5 для консоли Sony не анонсирована, но инсайдер eXtas1s предоставил краткое обновление этой истории в социальных сетях, заявив, что порт Forza Horizon 5 для PS5 уже готов.

Forza Horizon 5 уже имеет готовый порт для PS5, но его выпуск был приостановлен (не отменен) прошлым летом. Тем не менее, они считают, что это игра, которая может показать очень хорошие результаты. Она выйдет, я не знаю когда, но это будет.

Инсайдер отмечает, что выпуск этой версии игры был просто приостановлен, а не отменен, но он очень ясно дает понять, что гоночная игра выйдет на PS5, он просто не может сказать, когда.

Forza Horizon 5 была выпущена в 2021 году для ПК, Xbox One, Xbox Series S|X и сервиса Game Pass.