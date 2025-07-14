По данным разработчика, Forza Horizon 5 разошлась тиражом в 2 млн копий на PS5 за первый месяц

Forza Horizon 5 от Playground Games стала последней игрой Xbox, выпущенной на PlayStation 5 в апреле прошлого года. Хотя Microsoft не предоставила данные о продажах, Харрисон Б., геймдизайнер Turn 10 Studios, сообщил в своём профиле LinkedIn, что за первый месяц было продано два миллиона копий.

Как обнаружил Timur222 в Twitter, в профиле говорилось: «Разработаны кроссплатформенные функции, благодаря которым Forza Horizon (PS5, 2025) продаётся тиражом в 2 миллиона копий за месяц только на PS5». Хотя официально это не подтверждено, цифры соответствуют первоначальным оценкам. Аналитическая компания Alinea Analytics сообщила о 1,4 миллионах продаж за неделю запуска, что впечатляет, учитывая, что в апреле игра продавалась всего два дня.

Forza Horizon 5 также доступна на Xbox One, Xbox Series X/S и ПК вместе с Game Pass. Будущее франшизы вполне может быть связано с новой игрой, которая, возможно, будет анонсирована в следующем году. Тем не менее, продолжение Forza Horizon кажется более вероятным, чем новая Forza Motorsport. В Turn 10 Studios недавно, как утверждается, произошли массовые увольнения.