По словам Digital Foundry, Forza Horizon 5 на PS5 Pro является лучшей консольной версией игры

Digital Foundry выпустили свой технический обзор версии Forza Horizon 5 для PS5 — с некоторыми интересными результатами. Как вы, вероятно, ожидали, версия для PS5 Pro является самой производительной — и теперь она официально является лучшей консольной версией игры.

PS5 Pro на самом деле предлагает некоторые довольно интересные улучшения по сравнению с базовой консолью, которые наиболее убедительны в режиме производительности игры. Есть огромная разница в листве. Обратите внимание на более плотную и яркую зелень, с кустами, травой и папоротниками, которых просто нет на базовой PS5.



Кроме того, дальше вдали листва, которая отображается, часто показывает более детализированный вариант по сравнению с базовой консолью, с менее заметными подгрузками. Конечно, когда вы мчитесь на скорости, преимущество Pro менее ощутимо. Но разница в плотности и подгрузках все еще очевидна и высоко ценится.

Однако версия PS5 Pro не идеальна, и DF продолжает говорить, что режим качества консоли на самом деле не обеспечивает заметного прироста в игре по сравнению с версиями Series X и PS5.

Режим качества PS5 Pro менее привлекателен, просто потому, что добавленный RT вносит минимальную разницу в большую часть игрового процесса. Я бы хотел более комплексное решение для отражений RT — возможно, как в Forza Motorsport — хотя это, вероятно, выходит за рамки такого порта.

Что касается версий PS5 и Xbox Series X, эти две консоли в целом очень близки, и DF утверждает, что с трудом находит разницу между ними. Технические специалисты получили немного больше пикселей на Xbox Series X в некоторых случаях, но ничего особо заметного в игровых сценариях.

Переключаясь между Series X и PS5, визуального различия практически нет, с идентичным размещением листвы, соответствующим ландшафтом и очень похожим качеством изображения. Мне было бы действительно трудно найти разницу между двумя платформами практически в любых обстоятельствах.



Количество пикселей здесь не особенно важно, так как обе консоли обычно достигают и удерживают полное разрешение 4K. Я заметил больше свидетельств DRS на PS5 в некоторых кадрах в режиме производительности, с одним примером, указывающим на внутреннее разрешение 1872p на PS5 и полное 2160p на Series X.

PS5-версия Forza Horizon 5 выйдет 29 апреля.