По словам экс-главы Playground Games, Forza Horizon - самая продаваемая гоночная игра в истории

Гоночные игры всегда были самым простым сравнением между Xbox и PlayStation в бесконечной войне консолей. На какой консоли была самая большая и лучшая гоночная франшиза - это и было главным аргументом в пользу того, какой бренд «победил». Но теперь, когда Forza Horizon добралась до PlayStation и продолжает доминировать на этой платформе так же, как она доминировала на Xbox в течение многих лет, за спорами о том, какая серия действительно является самой важной, будет интересно наблюдать в течение следующих нескольких лет.
Впрочем, судить об успешности Forza Horizon на PlayStation пока рано, но недавние комментарии со-основателя Playground Games и бывшего главы студии Гэвина Рэберна (Gavin Raeburn) дают понять, насколько доминирующей на рынке стала гоночная серия в целом.
В интервью Gamesindustry.biz, говоря о своей новой студии, основанной после ухода из Playground Games, он заявил, что Horizon принесла больше прибыли, чем такие игры, как Gran Turismo и другие вместе взятые.
Если вы посмотрите на доходы от этой игры сейчас, то они превосходят Gran Turismo, F1, Need For Speed и The Crew вместе взятые. И это до того, как Horizon появилась на PlayStation. Это огромный доход. Я думаю, что это повлияло на рынок: все остальные разработчики гонок теперь копируют формулу Horizon.
На очереди - Forza Horizon 6, при том что Horizon 5 до сих пор демонстрирует такую высокую производительность, что не стоит удивляться, если Playground потратит какое-то время и сделает игру еще лучше, прежде чем выпустить новую часть.
PG горжусь вами, игра топовая и сайт по играм у вас крутой, молодцы!!! горжусь!!!
Даже экс главаа заходит, смотрит, как мы тут, переживает.
Брехня, нфс больше.
По этому они не сделали скидку больше 50% так ещё и длц стоят больше чем вся игра.
В заголовке: Forza Horizon - самая продаваемая игра
В статье: Forza Horizon - самая прибыльная игра
Может я чего-то не понимаю, но смысл тот же
В NFS MW, которая считается самой продаваемой гонкой не было доната, и стоила она явно меньше, чем Forza
ну, в финансах прибыль это доходы минус расходы, если сильно упростить. Поэтому самая прибыльная игра может быть не самой продаваемой. Как и самая продаваемая может быть не самой прибыльной. Потому что ценовой демпинг никто не отменял. Для повышения объёма продаж в натуральном выражении, т.е. кол-во копий. Это разные смыслы. И правильно коллега обратил на это внимание.
Столько лет одну игру доить и продавать на всех платформах, ещё бы она самой популярной не была. Хотя игра самая тухлая среди всех форз, уже года 2 пора было 6 релизить, но хомяки хавают...
И стоит отметить, что Forza достаточно скучная игра в плане экшена и динамики. А вон какие продажи...
так прибыль не продажи
Когда уже выходит Forza Horizon 6?
а ещё в геймпассе в неё играют 8млрд людей
А гонки на брик гейме??!