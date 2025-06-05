По словам экс-главы Playground Games, Forza Horizon - самая продаваемая гоночная игра в истории

Гоночные игры всегда были самым простым сравнением между Xbox и PlayStation в бесконечной войне консолей. На какой консоли была самая большая и лучшая гоночная франшиза - это и было главным аргументом в пользу того, какой бренд «победил». Но теперь, когда Forza Horizon добралась до PlayStation и продолжает доминировать на этой платформе так же, как она доминировала на Xbox в течение многих лет, за спорами о том, какая серия действительно является самой важной, будет интересно наблюдать в течение следующих нескольких лет.

Впрочем, судить об успешности Forza Horizon на PlayStation пока рано, но недавние комментарии со-основателя Playground Games и бывшего главы студии Гэвина Рэберна (Gavin Raeburn) дают понять, насколько доминирующей на рынке стала гоночная серия в целом.

В интервью Gamesindustry.biz, говоря о своей новой студии, основанной после ухода из Playground Games, он заявил, что Horizon принесла больше прибыли, чем такие игры, как Gran Turismo и другие вместе взятые.

Если вы посмотрите на доходы от этой игры сейчас, то они превосходят Gran Turismo, F1, Need For Speed и The Crew вместе взятые. И это до того, как Horizon появилась на PlayStation. Это огромный доход. Я думаю, что это повлияло на рынок: все остальные разработчики гонок теперь копируют формулу Horizon.

На очереди - Forza Horizon 6, при том что Horizon 5 до сих пор демонстрирует такую высокую производительность, что не стоит удивляться, если Playground потратит какое-то время и сделает игру еще лучше, прежде чем выпустить новую часть.