Представлен набор бесплатных автомобилей для игры Forza Horizon 5

Чтобы игроки не заскучали в теплой атмосфере зимнего праздника разработчики представили бесплатные автомобили на ближайший месяц. Переживите золотые дни юности с одними из лучших автомобилей предыдущих игр Forza Horizon. Погрузитесь в веселые, незабываемые гоночные соревнования и воплотите в жизнь самые потаённые мечты автолюбителя. Первым игроков встречает McLaren 12C Coupe 2011, насладитесь технологиями Формулы-1, ощутите её кончиками пальцев, послушайте мурлыканье 616 л.с., будет доступен за 20 очков в фестивальном плейлисте, а за 40 очков получите Aston Martin DBS 2008, успейте до 11 января.
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об игре
Forza Horizon 5 09.11.2021
8.8 2 095 оценок
09.11.2021 PC
09.11.2021 Xbox One
09.11.2021 Xbox Series X
Официальный сайт: https://forzamotorsport.net/
Разработчик: Playground Games
Издатель: Xbox Game Studios
8.8/10 Пользователи 2 095
8/10 Playground
88/100 Steam
92/100 Metacritic
3.9/5 Xbox
Пятая часть гоночной серии Forza Horizon. На этот раз игрокам предлагается прокатиться по невероятно красивому и самобытному миру Мексики.
Садитесь за руль автомобиля и отправляйтесь исследовать огромный мир, где вас ждут такие места, как пустыни, густые джунгли, исторические города, руины, пляжи, ущелья, покрытый снегом вулкан и т.д.
Вам доступна масштабная кампания, где вы можете познакомиться с новыми персонажами и пройти их сюжетные линии. Также можно поучаствовать в состязаниях Horizon Arcade вместе с другими игроками. Ну а для любителей творить и самовыражаться есть новый мощный редактор EventLab, благодаря которому игроки могут создавать собственные гонки, испытания, трюки и даже полноценные игровые режимы.
Минимальные требования
Операционная система: Windows 10 версии 18362.0 и выше
Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: Windows 10 версии 18362.0 и выше
Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или Radeon RX 590
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или Radeon RX 590
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Забавно))
Интересно кто бы это купил