на главную
об игре
Forza Horizon 5 09.11.2021
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.8 2 095 оценок

Представлен набор бесплатных автомобилей для игры Forza Horizon 5

Pavel Rally
Новости

Чтобы игроки не заскучали в теплой атмосфере зимнего праздника разработчики представили бесплатные автомобили на ближайший месяц. Переживите золотые дни юности с одними из лучших автомобилей предыдущих игр Forza Horizon. Погрузитесь в веселые, незабываемые гоночные соревнования и воплотите в жизнь самые потаённые мечты автолюбителя. Первым игроков встречает McLaren 12C Coupe 2011, насладитесь технологиями Формулы-1, ощутите её кончиками пальцев, послушайте мурлыканье 616 л.с., будет доступен за 20 очков в фестивальном плейлисте, а за 40 очков получите Aston Martin DBS 2008, успейте до 11 января.

14
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий