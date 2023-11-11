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Forza Horizon 5 09.11.2021
8.7 1 927 оценок

Представлено два набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

Pavel Rally
Новости

Разработчики Playground Games продолжают ударными темпами добавлять новые автомобили в свою игру, ближайший месяц посвящён американским машинам, от новинок до классики среди которой любимые многими маслкары, поглощающие бензин в огромном количестве из-за больших моторов. Если раньше разработчики добавляли по одной бесплатной машине в неделю, то теперь их будет две! Которые можно получить выполняя еженедельные задания.

Бесплатные автомобили:

  • Chevrolet Corvette Z06 2023 и Plymouth Belvedere 1964, с 9 по 16 ноября
  • Chevrolet Nova Super Sport 1966 и Pontiac Firebird 1968, с 16 по 23 ноября
  • Lucid Air Sapphire 2023 и Pontiac GTO Judge 1969, с 23 по 30 ноября
  • Lincoln Continental 1962 и Rossion Q1 2010, с 30 ноября по 7 декабря

Платные автомобили набор American Automotive Car Pack:

  • Czinger 21C 2023
  • Saleen S7 LM 2017
  • DeBerti Ford Econoline «Shop Rod» 1961
  • Chevrolet Silverado LT Trail Boss 2020
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
kotasha

Чёт карпаки дорогие, ещё и донат добавили зачем то в обычный магазин, весит игра конечно уже так не хила 140 гигов и это обычная версия, с длц ещё больше будет.

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TeT9xMoT9
5
FlowingNekton

Хорошо что больше машин, но задрачивать по 40 очков каждую неделю такое себе

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