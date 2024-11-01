Представлены новые бесплатные автомобили для Forza Horizon 5

Вы отправляетесь на четыре недели гонок с мероприятием Horizon Track Day! Четыре современных Porsche выстроились в ряд в качестве еженедельных наградных машин этого месяца. Зарабатывайте очки плейлиста фестиваля, выполняйте различные задания, чтобы разблокировать их все! Также прибывает самый большой набор реквизита, 71 элемент из вселенной Halo. Приготовьтесь снова проехать по овальной трассе стадиона, поскольку эта временная возможность возвращается на время этого обновления. Выведите свой автомобиль на стартовую линию и заставьте двигатель реветь в Horizon Track Day!

Новые бесплатные автомобили: