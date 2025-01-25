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Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 154 оценки

Представлены новые бесплатные автомобили для Forza Horizon 5

Pavel Rally

Время проявить себя и погонять в последнем обновлении Forza Horizon 5: Midnight Muscle. Эта серия возвращает некоторые любимые фанатами функции, такие как неоновые украшения в гоночных мероприятиях и расширенные ночные циклы. Разблокируйте два маслкара из современной эпохи в плейлисте фестиваля Midnight Muscles. Серия начнётся 28 января, появится новая функция и позволит выбрать любимый стартовый экран из предыдущих обновлений контента Forza Horizon 5, также игрокам предоставят возможность проголосовать за возвращение старого плейлиста в следующем месяце, на выбор Italian Automotive и High Performance. Ранее разработчики представили полный набор платных автомобилей Ultimate Car Pack Collection, в него входят 52 автомобиля.

Новые машины плейлиста Midnight Muscles:

  • Dodge Challenger SRT Super Stock 2022
  • Ford Mustang SVT Cobra R 1995
5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
BoomGoTinko

Ждем Forza Horizon 6

5
Playground C0rrupt WH0RE

Думаю они как и все очкуют конкурировать с GTA6, потому не было ни анонса Forza Horizon 6, ни новостей, так как не знают когда выйдет GTA6 и на когда ставить дату релиза(

Я очень ждал анонса Forza Horizon 6 весь 2024 год

0
Tangerin Playground C0rrupt WH0RE

надеюсь что-то получше придумают, мне 5ая вообще не зашла, 4ка лучше

0
Zick211

А что поменяется в 6 части? Физика, тачки, интерфейс трогать не будут наверное, а вот графика могут чуть поднять, карта вообще хз какой будет. Как обычно)

0
kant_7

да уж, той 1000, что уже есть в игре, маловато будет. надо еще с сотню.

-2