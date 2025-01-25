Представлены новые бесплатные автомобили для Forza Horizon 5

Время проявить себя и погонять в последнем обновлении Forza Horizon 5: Midnight Muscle. Эта серия возвращает некоторые любимые фанатами функции, такие как неоновые украшения в гоночных мероприятиях и расширенные ночные циклы. Разблокируйте два маслкара из современной эпохи в плейлисте фестиваля Midnight Muscles. Серия начнётся 28 января, появится новая функция и позволит выбрать любимый стартовый экран из предыдущих обновлений контента Forza Horizon 5, также игрокам предоставят возможность проголосовать за возвращение старого плейлиста в следующем месяце, на выбор Italian Automotive и High Performance. Ранее разработчики представили полный набор платных автомобилей Ultimate Car Pack Collection, в него входят 52 автомобиля.

Новые машины плейлиста Midnight Muscles: