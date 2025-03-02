Предварительные заказы Forza Horizon 5 возглавляют чарты PlayStation Store в нескольких странах

После объявления даты выхода (25 апреля для раннего доступа) и открытия предварительных заказов в четверг Forza Horizon 5 начала занимать лидирующие позиции в PlayStation Store. В частности, в США, Канаде и Великобритании она входит в число самых продаваемых игр, в том числе на первом и втором месте только в Канаде.

В настоящее время в Соединенных Штатах Premium Edition FH5 является бестселлером № 3 среди предзаказов, а Standard Edition занимает 4-е место.

Тем временем в Канаде Forza Horizon 5 занимает два верхних места в своем региональном магазине, с Premium Edition на 1-м месте и Standard на 2-м месте. Более того, Deluxe Edition находится на 9-м месте, что делает все доступные издания входящими в список 10 лучших в магазине.

Наконец, в Великобритании Premium Edition занимает 1-е место в общем зачете, Standard на 3-м месте, а Deluxe Edition на 8-м месте, что почти повторяет то, что происходит в Канаде.

Конечно, явная новизна одного из «большой тройки» эксклюзивов Xbox, который выйдет на PlayStation 5, несомненно, положительно повлияла на предварительные заказы. Можно только представить, как будут выглядеть графики предварительных заказов, если слухи о Master Chief Collection станут реальностью.