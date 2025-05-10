Продано 1,4 млн копий Forza Horizon 5 на PS5 за 10 дней, что вдвое больше, чем Sea of Thieves

Microsoft выпускает свои игры на PlayStation 5 с неоднозначными результатами, однако, похоже, что компания добилась первого большого успеха на этой платформе с Forza Horizon 5. По данным Alinea Analytics, с момента выпуска 29 апреля было продано уже 1,4 миллиона копий игры. Это более чем вдвое больше, чем у Sea of ​​Thieves за первую неделю релиза.

Однако Indiana Jones and the Great Circle больше не пользуются особой популярностью на платформе. При гораздо более медленном запуске игра MachineGames достигла бы всего 132 тысяч копий за первую неделю.

В апреле среди 5 самых продаваемых игр 3 из них были от Microsoft. Несмотря на то, что она была выпущена 28 апреля, имея всего 2 дня продаж в месяц, Forza Horizon 5 все равно заняла 2-е место.

Учитывая, что Forza Horizon 5 изначально является игрой 2021 года, это, несомненно, впечатляющий результат. Можно только представить, насколько хорошо продавалась бы игра, если бы она вышла на PlayStation 5 в первый же день.

Alinea Analytics прокомментировала показатели игры:

Forza Horizon 5 на данный момент продана тиражом 1,4 миллиона копий на PlayStation. Это в два раза быстрее, чем Sea of ​​​​Thieves, и намного быстрее, чем Indiana Jones (привязанный к релизу). Это отличный результат. Можете ли вы представить, сколько копий продаст следующая Forza Horizon, учитывая, что она неизбежно выйдет одновременно на Xbox и PlayStation?

Forza Horizon 5 доступна на ПК, PS5, Xbox One и Xbox Series.