Раскрыта дата предварительной загрузки и размер загружаемых файлов Forza Horizon 5 для PS5

Раскрыта дата предварительной загрузки и размер загружаемого файла для версии гоночной игры Forza Horizon 5 от Xbox Game Studios и Playground Games для PS5.

PlayStationSize в Twitter/X раскрыл дату предварительной загрузки и размер загружаемого файла для Forza Horizon 5 на PS5, любезно предоставленные недавними записями в базе данных, сделанными на серверах PlayStation. Гоночная игра займет огромный объем дискового места.

Базовая игра

Размер загрузки: 131,922 ГБ

Версия: 01.683.563

Дополнения (Premium Edition)

Hot Wheels: 9,474 ГБ

Rally Adventure: 15,489 ГБ

Дата предварительной загрузки

Премиальное издание – 23 апреля 2025 г.

Стандартное издание – 27 апреля 2025 г.

Предварительная загрузка Forza Horizon 5 на PS5 будет включать последнее обновление, т. е. версию 01.683.563, предустановленную для всех, кто оформил предварительный заказ цифровой копии игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к раннему выпуску 25 апреля 2025 г. или полному запуску 29 апреля 2025 г. Те, кто оформил предварительный заказ Premium Edition, смогут сделать предварительную загрузку 23 апреля 2025 года, а те, кто оформил предварительный заказ Standard Edition, смогут сделать предварительную загрузку 27 апреля 2025 года.

Размер версии Forza Horizon 5 для PS5 (131,922 ГБ) примерно на 19 ГБ меньше, чем у версии для Xbox Series X|S (150,74 ГБ). Вероятно, это связано с разницей в сжатии и управлении файлами между консолями Sony и Microsoft.