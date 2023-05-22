Разработчики Forza Horizon 5 раскрыли подробности нового обновления Explore The Horizon ©

Во время Forza Monthly Playground Games из Xbox Game Studios поделились подробностями нового обновления Forza Horizon 5.

Согласно Playground Games, новое обновление Forza Horizon 5 принесет шесть новых автомобилей, новые функции фоторежима (например, возможность менять время суток), настройку, новые испытания в режиме бездорожья, новый Horizon Pathfinder, овальные гонки в EventLab, новые награды и многое другое.