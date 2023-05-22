Forza Horizon 5 09.11.2021
8.6 1 266 оценок

Разработчики Forza Horizon 5 раскрыли подробности нового обновления Explore The Horizon

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monk70
Новости

Во время Forza Monthly Playground Games из Xbox Game Studios поделились подробностями нового обновления Forza Horizon 5.

Согласно Playground Games, новое обновление Forza Horizon 5 принесет шесть новых автомобилей, новые функции фоторежима (например, возможность менять время суток), настройку, новые испытания в режиме бездорожья, новый Horizon Pathfinder, овальные гонки в EventLab, новые награды и многое другое.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Zloy_Parkur

Ссылка на статью - Explore the Horizon with Enhanced Photo Mode and Pathfinder Challenges

2
Odesseet

Это мы ждем.

0
kotasha

Игра уже перевалила за 160 гигов, совсем ошалели с размерами игры, не может она столько весить.

0
HideSkill

Вполне себе может весить. Основная карта в 4К + 2 дополнение 4К текстурами. 700+ автомобили. Высококачественные аудиозаписи, погодные эффекты т.д. Там обычные облака записаны в 8К формате и сжато до 4К. Это о чём то и говорит

1
varenuha2uha

отстой

-1
Crosna

Игра красивая и на этом все к сожалению .Играть вообще не интересно.

-1
HomelyAlden

Этикет4ка красивая, а внутри пусто

-1