Разработчики Forza Horizon 5 раскрыли подробности нового обновления Explore The Horizon

Во время Forza Monthly Playground Games из Xbox Game Studios поделились подробностями нового обновления Forza Horizon 5.
Согласно Playground Games, новое обновление Forza Horizon 5 принесет шесть новых автомобилей, новые функции фоторежима (например, возможность менять время суток), настройку, новые испытания в режиме бездорожья, новый Horizon Pathfinder, овальные гонки в EventLab, новые награды и многое другое.
Ссылка на статью - Explore the Horizon with Enhanced Photo Mode and Pathfinder Challenges
Это мы ждем.
Игра уже перевалила за 160 гигов, совсем ошалели с размерами игры, не может она столько весить.
Вполне себе может весить. Основная карта в 4К + 2 дополнение 4К текстурами. 700+ автомобили. Высококачественные аудиозаписи, погодные эффекты т.д. Там обычные облака записаны в 8К формате и сжато до 4К. Это о чём то и говорит
отстой
Игра красивая и на этом все к сожалению .Играть вообще не интересно.
Этикет4ка красивая, а внутри пусто