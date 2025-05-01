Рецензенты оценили Forza Horizon 5 на PS5 как хит уровня Clair Obscur Expedition 33

Дебют Forza Horizon 5 на PlayStation 5 прошел с большим успехом: игра получила 92/100 баллов на сайте Metacritic, где собраны отзывы критиков со всего мира. Эта оценка сопоставима с восторженными отзывами о Clair Obscur: Expedition 33, которая также получила идентичный балл.

Для поклонников гонок это явный сигнал, что консоль Sony получила одну из лучших игр жанра, доступных на рынке.

Это первый случай, когда флагманский продукт студии Playground Games появился на платформе, конкурирующей с Xbox. Порт был восторженно принят не только за качество самой игры, но и за доработку версии для PS5 - плавность игрового процесса, короткое время загрузки и полная поддержка функций контроллера DualSense получили высокую оценку, что привело к еще большему погружению в игру.

Сравнение с Expedition 33, оригинальной jRPG, которую хвалили за художественное видение, чертовски захватывающий сюжет и инновации, показывает, что Forza Horizon 5 по-прежнему является одной из лучших игр с открытым миром - независимо от платформы. Такой уровень признания на новой консоли, безусловно, может побудить Sony продолжить открывать игры, которые раньше ассоциировались только с Xbox, учитывая, что игра уже собрала до 700 000 игроков.

Таким успехом Forza Horizon 5 подтверждает, что является одной из лучших гоночных игр десятилетия.