Согласно слухам, Forza Horizon 5 выйдет на Switch 2, а Halo: The Master Chief Collection на PS5

Вчера неожиданно стало известно, что Microsoft выпустит Forza Horizon 5 на PS5, выход которой на консоли Sony запланирован на весну нынешнего года. Однако, похоже, у Microsoft есть еще планы относительно своей гоночной игры.

eXtas1s, известный инсайдер Xbox, который ранее сообщал, что Forza Horizon 5 выйдет на PS5, теперь заявил, что Microsoft также выпустит свою гоночную игру на грядущей Nintendo Switch 2. «Кстати... следующая остановка», — прокомментировал инсайдер, приложив изображение Switch 2.

На прошлой неделе генеральный директор Фил Спенсер поздравил Nintendo с анонсом новой консоли и сказал, что он «с нетерпением ждет возможности поддержать их играми, которые у нас есть».

Помимо Forza Horizon 5 ожидается выход и других игр на других платформах. По словам инсайдера Джеза Кордена, франшиза Halo также выйдет на PS5, начиная с Halo: The Master Chief Collection.