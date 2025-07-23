Сообщается, что Forza Horizon 5 принесла Microsoft более 1 миллиарда долларов

Появилась новая информация о Forza Horizon 5 после возможной утечки в профиле LinkedIn бывшего директора по работе с сообществом в Turn 10 Studios и Microsoft, который прямо указывает на то, что игра принесла более 1 миллиарда долларов дохода за время своего коммерческого существования.

Эта информация содержится в отчёте о его работе директором по коммуникациям и сообществу Forza, где также упоминается награда IGN «Гоночная игра года» и ключевая роль глобальной команды в успехе кампании по запуску. Хотя официального подтверждения от Xbox нет, эта цифра подтверждает коммерческий и медийный эффект, который игра оказала с момента её выхода в 2021 году.

В том же разделе его профессионального профиля также подчёркивается, что команде удалось увеличить ежемесячное количество просмотров на канале Forza с 4 до 200 миллионов, а также на 200% увеличить позитивные отзывы игроков. Кроме того, упоминается создание таких инициатив, как «Друзья Forza», ориентированных на прямое взаимодействие с сообществом.

В отсутствие официальных подробностей от Xbox, Turn 10 или Playground Games подобные утечки дают представление о колоссальном влиянии Forza Horizon 5 не только как одной из самых популярных игр в экосистеме Xbox, но и как одного из её крупнейших коммерческих успехов. Если информация подтвердится, это будет первая игра в серии, которая превзойдёт этот исторический рубеж.