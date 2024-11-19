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Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 2 971 оценка

Создатели Forza Horizon оказались очень удивлены тем, что TGA решила проигнорировать их игру

Gruz_
Новости

Вчера были объявлены номинации на премию The Game Awards 2024, в которую вошли 11 игр для Xbox, но среди них нет Forza Horizon 5, и представители разработчиков игры в социальных сетях явно немного раздосадованы этим фактом!

Сразу после оглашения в Twitter они дали понять, что Forza Horizon 5 заслуживает быть включенной в категорию «Игра с лучшей поддержкой», и многие фанаты FH с ними согласились. Вот, что они написали: "Поклонникам Forza известна лучшая игра этого года".

Итак, что же является главными номинантами на звание «Игра с лучшей поддержкой»? Вместо Forza Horizon 5 у нас есть Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy XIV, Fortnite и Helldivers 2. Все игры хороши, но мы понимаем раздражение по поводу Forza Horizon 5. Даже Sea of Thieves демонстрирует невероятно хорошие результаты на протяжении многих лет.

В общем, в этот список могло попасть множество игр (в том числе и от Xbox Game Studios), но только эти пять будут бороться за награду 12 декабря. А как вы считаете, достойна ли Forza Horizon 5 быть в этом списке?

Церемония вручения наград состоится в ночь с 13 на 14 декабря.

4
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Ahnx

Все эти премии - проплачены. И присуждают их не лучшим, а тем, кому надо. По блату.

Forza Horizon 5 - это действительно одна из лучших современных игр, идеально оптимизирована, работает превосходно. Там уже около тысячи машин, и каждый месяц разработчики бесплатно добавляют ещё пять. Плюс дополнительный контент.

Единственный минус этой игры - сеттинг. Невзрачная Мексика...

4
Walkan90

Минусов у Форзы гораздо больше, нет у нее ничего такого, за что ее стоит превозносить. Просто жанр аркадного рейсинга в целом мертв, поэтому и конкурировать ей не с кем.

6
Freund Benno

Четвертая часть на голову выше была

-1
Ahnx Freund Benno

В пятой лучше ощущение машины. Меньше аркадности.

А так да, четвёртая лучше.

0
rtnrwv

А они что то добавляли кроме платных машин?

2
Kamishini1993

каждый месяц по 4+ бесплатные машины и новые режимы добавляют

2
ze1n_82

платных?)

-1
rtnrwv Kamishini1993

ну тогда да, ей конечно не победить, но добавить как поддерживающую игру можно добавить

0
chaospaladin ze1n_82

Да, платных, за последний год вышло 6 платных наборов машин, которые не получили даже владельцы максимального издания игры за 100$

3
ze1n_82 chaospaladin

получили)

-2
Mazaxati

Игра с лучшей поддержкой? Это они про платные тачки которые выходят по 15-20 баксов?

2
Gridon

конечно, накатить длц конвеером - это тебе не настоящий саппорт, как у дестини или фифы. омежки обиделись, что им печеньку не дали. ну сколько можно клепать одинаковые машинки? Как будто у нас нет форзы каждый год. зелёные нытики забывают, что сони с большой пушкой стоит, в клоунов переодеваются и пытаются выклянчить циферки. Удивляет, что с такой тупой навязчивостью не победили во всех категориях сразу. думают, раз педали крутятся, то это прогресс, смешно. Всех обогнать решили на дизеле своего самомнения.

0