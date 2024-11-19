Создатели Forza Horizon оказались очень удивлены тем, что TGA решила проигнорировать их игру

Вчера были объявлены номинации на премию The Game Awards 2024, в которую вошли 11 игр для Xbox, но среди них нет Forza Horizon 5, и представители разработчиков игры в социальных сетях явно немного раздосадованы этим фактом!
Сразу после оглашения в Twitter они дали понять, что Forza Horizon 5 заслуживает быть включенной в категорию «Игра с лучшей поддержкой», и многие фанаты FH с ними согласились. Вот, что они написали: "Поклонникам Forza известна лучшая игра этого года".
Итак, что же является главными номинантами на звание «Игра с лучшей поддержкой»? Вместо Forza Horizon 5 у нас есть Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy XIV, Fortnite и Helldivers 2. Все игры хороши, но мы понимаем раздражение по поводу Forza Horizon 5. Даже Sea of Thieves демонстрирует невероятно хорошие результаты на протяжении многих лет.
В общем, в этот список могло попасть множество игр (в том числе и от Xbox Game Studios), но только эти пять будут бороться за награду 12 декабря. А как вы считаете, достойна ли Forza Horizon 5 быть в этом списке?
Церемония вручения наград состоится в ночь с 13 на 14 декабря.
Все эти премии - проплачены. И присуждают их не лучшим, а тем, кому надо. По блату.
Forza Horizon 5 - это действительно одна из лучших современных игр, идеально оптимизирована, работает превосходно. Там уже около тысячи машин, и каждый месяц разработчики бесплатно добавляют ещё пять. Плюс дополнительный контент.
Единственный минус этой игры - сеттинг. Невзрачная Мексика...
Минусов у Форзы гораздо больше, нет у нее ничего такого, за что ее стоит превозносить. Просто жанр аркадного рейсинга в целом мертв, поэтому и конкурировать ей не с кем.
Четвертая часть на голову выше была
В пятой лучше ощущение машины. Меньше аркадности.
А так да, четвёртая лучше.
А они что то добавляли кроме платных машин?
каждый месяц по 4+ бесплатные машины и новые режимы добавляют
платных?)
ну тогда да, ей конечно не победить, но добавить как поддерживающую игру можно добавить
Да, платных, за последний год вышло 6 платных наборов машин, которые не получили даже владельцы максимального издания игры за 100$
получили)
Игра с лучшей поддержкой? Это они про платные тачки которые выходят по 15-20 баксов?
конечно, накатить длц конвеером - это тебе не настоящий саппорт, как у дестини или фифы. омежки обиделись, что им печеньку не дали. ну сколько можно клепать одинаковые машинки? Как будто у нас нет форзы каждый год. зелёные нытики забывают, что сони с большой пушкой стоит, в клоунов переодеваются и пытаются выклянчить циферки. Удивляет, что с такой тупой навязчивостью не победили во всех категориях сразу. думают, раз педали крутятся, то это прогресс, смешно. Всех обогнать решили на дизеле своего самомнения.