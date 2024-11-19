Создатели Forza Horizon оказались очень удивлены тем, что TGA решила проигнорировать их игру

Вчера были объявлены номинации на премию The Game Awards 2024, в которую вошли 11 игр для Xbox, но среди них нет Forza Horizon 5, и представители разработчиков игры в социальных сетях явно немного раздосадованы этим фактом!

Сразу после оглашения в Twitter они дали понять, что Forza Horizon 5 заслуживает быть включенной в категорию «Игра с лучшей поддержкой», и многие фанаты FH с ними согласились. Вот, что они написали: "Поклонникам Forza известна лучшая игра этого года".

Итак, что же является главными номинантами на звание «Игра с лучшей поддержкой»? Вместо Forza Horizon 5 у нас есть Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy XIV, Fortnite и Helldivers 2. Все игры хороши, но мы понимаем раздражение по поводу Forza Horizon 5. Даже Sea of Thieves демонстрирует невероятно хорошие результаты на протяжении многих лет.

В общем, в этот список могло попасть множество игр (в том числе и от Xbox Game Studios), но только эти пять будут бороться за награду 12 декабря. А как вы считаете, достойна ли Forza Horizon 5 быть в этом списке?

Церемония вручения наград состоится в ночь с 13 на 14 декабря.