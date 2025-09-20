ЧАТ ИГРЫ
Forza Horizon 5 09.11.2021
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.9 3 782 оценки

SynthVoiceRu выпустили русскую нейросетевую озвучку для Forza Horizon 5

AceTheKing AceTheKing

SynthVoiceRu, известные нейросетевыми озвучками для ряда игр, представили свою новую локализацию. В этот раз команда озвучила Forza Horizon 5.

Создание озвучки заняло три месяца и выполнялось вручную на слух с использованием полуавтоматического сопоставления. Было решено не озвучивать диджеев на радиостанциях, поскольку это сильно сказывалось на качестве музыкального сопровождения в игре.

Зато были озвучены все остальные голосовые материалы игры, включая диалоги персонажей и навигатор - теперь игрокам не придётся отвлекаться на чтение субтитров во время езды.

Комментарии:  15
MNM 777

Да кому нужна озвучка в гонках , может еще тетрис переведут , это же не Gta где ты ради сюжета читаешь субтитры и очень медленно едешь , стараясь при этом не врезаться ) Мне лично хватает уровня знания английского как в ролике выше

Cmok

Там есть задания про авто с исторической справкой, интересно послушать

MNM 777 Cmok

Ну если так , то еще ладно ) а вообще , этим сами майки должны заниматься , не самая бедная компания

vovangt4 MNM 777

Санкции, они хотели озвучить игру, писали об этом, я читал в январе 22, а затем бах, и передумали)

inkomniak

О класс качаю а то на скорости читать сабы и рулить такое себе))

Sinerous

интонаций нет, такое себе

SpicyYusei

Ну пойдёт, вроде. )

Если честно, думал будет хуже.

Dan Jet

Нееееет! Только не нейросетевая озвучка! Неужели ни у кого нет бюджета, чтобы позвать реальных людей на озвучку игры? Реально, озвучка живыми актерами лучше, чем с помощью нейросети

StickyOrson

Для такой "сюжетно ориентированной" игры это конечно очень важное событие)))

ZNGRU

Надо напомнить Филу Спенсеру что он обещал русскую озвучку сделать для игры.

vovangt4

Обещал в январе 22, а с февраля передумал)

Ellisfox-A

Такое ощущение что говорят иностранцы на русском без акцента, но без интонации. Интонация - 0%

lokdogg

норм, а то ехать и читать субтитры такое себе