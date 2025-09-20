SynthVoiceRu выпустили русскую нейросетевую озвучку для Forza Horizon 5

SynthVoiceRu, известные нейросетевыми озвучками для ряда игр, представили свою новую локализацию. В этот раз команда озвучила Forza Horizon 5.
Создание озвучки заняло три месяца и выполнялось вручную на слух с использованием полуавтоматического сопоставления. Было решено не озвучивать диджеев на радиостанциях, поскольку это сильно сказывалось на качестве музыкального сопровождения в игре.
Зато были озвучены все остальные голосовые материалы игры, включая диалоги персонажей и навигатор - теперь игрокам не придётся отвлекаться на чтение субтитров во время езды.
Да кому нужна озвучка в гонках , может еще тетрис переведут , это же не Gta где ты ради сюжета читаешь субтитры и очень медленно едешь , стараясь при этом не врезаться ) Мне лично хватает уровня знания английского как в ролике выше
Там есть задания про авто с исторической справкой, интересно послушать
Ну если так , то еще ладно ) а вообще , этим сами майки должны заниматься , не самая бедная компания
Санкции, они хотели озвучить игру, писали об этом, я читал в январе 22, а затем бах, и передумали)
О класс качаю а то на скорости читать сабы и рулить такое себе))
интонаций нет, такое себе
Ну пойдёт, вроде. )
Если честно, думал будет хуже.
Нееееет! Только не нейросетевая озвучка! Неужели ни у кого нет бюджета, чтобы позвать реальных людей на озвучку игры? Реально, озвучка живыми актерами лучше, чем с помощью нейросети
Для такой "сюжетно ориентированной" игры это конечно очень важное событие)))
Надо напомнить Филу Спенсеру что он обещал русскую озвучку сделать для игры.
Обещал в январе 22, а с февраля передумал)
Такое ощущение что говорят иностранцы на русском без акцента, но без интонации. Интонация - 0%
норм, а то ехать и читать субтитры такое себе