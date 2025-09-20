SynthVoiceRu выпустили русскую нейросетевую озвучку для Forza Horizon 5

SynthVoiceRu, известные нейросетевыми озвучками для ряда игр, представили свою новую локализацию. В этот раз команда озвучила Forza Horizon 5.

Создание озвучки заняло три месяца и выполнялось вручную на слух с использованием полуавтоматического сопоставления. Было решено не озвучивать диджеев на радиостанциях, поскольку это сильно сказывалось на качестве музыкального сопровождения в игре.

Зато были озвучены все остальные голосовые материалы игры, включая диалоги персонажей и навигатор - теперь игрокам не придётся отвлекаться на чтение субтитров во время езды.