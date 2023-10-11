В честь празднования Dia De Muertos для Forza Horizon 5 вышло новое обновление, добавившее новые автомобили и события ©

Учитывая мексиканскую специфику, Forza Horizon 5 не могла не отметить День мертвых (Dia De Muertos) - религиозный и фольклорный праздник, ставший частью самых известных традиций этой страны. В очередной раз для игры от Playground Games вышло специальное обновление, которое привнесло в игру новые автомобили, новые события и множество других нововведений в честь этого праздника.

В обновлении 3.619.349.0, которое доступно с 10 октября 2023 года, в Forza Horizon 5 добавлен набор новых функций, в числе которых новый ракурс Drift Camera, позволяющий наблюдать за автомобилем с более динамичным видом сзади, новый стартовый автомобиль для режима Eliminator - Nissan Tsuru 2010 года, 15 тематических событий от EventLab, 13 разблокируемых достижений, 2 значка с тематикой Dia De Muertos и различные косметические предметы.

Помимо перечисленных выше элементов, в период с 12 октября по 9 ноября можно выиграть несколько ограниченных по времени вознаграждений, в том числе украшения, беспилотные летательные аппараты и коллекционные предметы.

В плейлисте Фестиваля можно разблокировать следующие автомобили:

2010 Nissan Tsuru

2023 Meyers Manx 2.0

2022 Ford Bronco Raptor

1951 Porsche 356 SL

Вместе с обновлением также поставляется пакет Super Speed ​​Car Pack, не входящий в предыдущий Car Pass и содержащий:

2019 Elemental RP1

2020 KTM X-Bow GT2

2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS

2022 Volkswagen Golf R

Кроме нового контента, в обновлении также содержатся различные исправления ошибок и улучшения, о которых можно узнать из официального патч-ноута, с которым можно ознакомиться по этой ссылке.