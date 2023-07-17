В Forza Horizon 5 анонсировали 23 серию "Летняя вечеринка", а также возвращение итальянских марок в 24 серии ©

С 20 июля по 17 августа стартует 23 серия с подзаголовком "Летняя вечеринка", которое преобразует летний стадион и площадки Horizon в летний реквизит.

Эта серая добавляет новую историю Horizon - Иконы Скорости, в котором Алехандра расскажет нам о культовых машинах разных эпох.

Также в игру добавят 6 новых машин для FH5: Ford XB Falcon GT 1973, Hennessy Camaro Exorcist 2019, Hot Wheels Pontiac Firebird Trans Am Custom 1970, Ford Mustang GT DeBerti Design 2018, Toyota GR86 2022(с Боди-китом от Rocket Bunny) и Pontiac Firebird Trans Am SD-255 1973.

Также во время стрима Forza Monthly в 24 серии нас ждёт возвращение итальянских марок Alfa Romeo, Lancia, Abarth и FIAT.

Будут исправлены следующие баги:

Иногда эскизы аукционного дома не соответствуют цвету автомобиля.