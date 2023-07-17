В Forza Horizon 5 анонсировали 23 серию "Летняя вечеринка", а также возвращение итальянских марок в 24 серии

С 20 июля по 17 августа стартует 23 серия с подзаголовком "Летняя вечеринка", которое преобразует летний стадион и площадки Horizon в летний реквизит.
Эта серая добавляет новую историю Horizon - Иконы Скорости, в котором Алехандра расскажет нам о культовых машинах разных эпох.
Также в игру добавят 6 новых машин для FH5: Ford XB Falcon GT 1973, Hennessy Camaro Exorcist 2019, Hot Wheels Pontiac Firebird Trans Am Custom 1970, Ford Mustang GT DeBerti Design 2018, Toyota GR86 2022(с Боди-китом от Rocket Bunny) и Pontiac Firebird Trans Am SD-255 1973.
Также во время стрима Forza Monthly в 24 серии нас ждёт возвращение итальянских марок Alfa Romeo, Lancia, Abarth и FIAT.
Будут исправлены следующие баги:
Иногда эскизы аукционного дома не соответствуют цвету автомобиля.
- В пользовательском интерфейсе тестового трека Horizon вместо производителя отображается фильтр “Класс производительности”.
- Исправлены некорректные столкновения и проблемы с обрезкой на ‘Hi Car’ Donut Media 350Z 2003 года выпуска и Mercedes-AMG GT Black Series 2021 года выпуска.
- Улучшения для 2022 Pagani Huarya R – закрылки теперь выполняют функцию воздушного тормоза, панели можно раскрашивать, исправлен показатель рабочего объема, отображающий 0 при переключении между серийным и гоночным блоком двигателя.
- Добавлена отсутствующая анти-лаг анимация в BMW Z4 2019 года выпуска, Subaru STI S209 2019 года выпуска и BMW E36 M3 1997 года выпуска, когда установлены соответствующие обвесы AC Schnitzer, Varis и Rocket Bunny.
- Цена замены двигателя Mercedes-AMG GT Black Series V12 2021 года снижена до 75 000 тысяч.
- Удален невидимый эскиз грузовика Алехандры из промо-ролика Horizon.
- Исправлен слышимый звук дирижабля на шоссе, несмотря на то, что его там не было.
- [ПК] Настройки графики сбрасываются после закрытия игры.
- [ПК] Привязка или разблокировка поворота влево или вправо также может привести к отмене привязки другого.
- [ПК] Опции комбинированного рулевого управления и комбинированного ускорения / торможения не сохраняются после изменения, если рулевое управление и газ / тормоз не восстановлены.