В Forza Horizon 5 добавят контент в честь Лунного Нового года

Playground Games объявила, что в Forza Horizon 5 появится новый контент в виде обновления, посвященного Лунному Новому году.
В сообщении в блоге команда говорит: «Что может быть лучше, чем встретить удачу, которую приносит новый год, чем приятное знакомство с новыми функциями Horizon Festival», и действительно, это кажется довольно солидным обновлением для игры. Разработчик говорит, что вместо двух недель на фестивале Horizon будет четыре недели контента, посвященного этому «новому лунному циклу».
Каждую из этих недель вас ждет наградной автомобиль с одними из величайших автомобилей, когда-либо выходивших из Поднебесной. Сделайте еще один шаг вперед и приобретите набор автомобилей Chinese Lucky Stars Car Pack, в который входят три автомобиля, произведенные в Китае, и VW, покоривший сердце страны.
На этом ваша удача не заканчивается; тринадцать предыдущих наградных автомобилей возвращаются на Фестиваль, поскольку автомобили Автошоу будут доступны с 30 января. Еще один фейерверк из прошлого начинается с расширенным ночным циклом, который возвращается в эту серию. Соберите свою семью на потрясающий традиционный ужин и несколько кругов по Фестивалю Horizon с обновлением «Лунный Новый год».
Вот список новых функций, добавленных в игру:
- 13 предыдущих эксклюзивных наградных автомобилей добавлены в автошоу
- 9 реквизитов EventLab на Лунный Новый год
- 1 награда коллекционера Лунного Нового года
- Пакет Chinese Lucky Stars Pack стал доступен для покупки
- 5 новых разблокируемых автомобилей в качестве награды за фестивальный плейлист
- Особенности ограниченной временной серии
- Развивающийся мир: Stadium Drift Arena
- Развивающийся мир: Шоу дронов-драконов
- Развивающийся мир: коллекционный фейерверк
- 2 значка: «Повезло», «Лунный дракон».
- Возвращение расширенных ночей
Кроме того, есть исправления ошибок, а именно:
- Улучшен звук для Aston Martin DBS 2008 года выпуска.
- Исправлены проблемы, возникавшие при попытке выкупить автомобиль через центр сообщений.
- Исправлены проблемы, из-за которых игроков выгоняли из еженедельной пробной версии.
- Решена проблема, из-за которой «Тропический шторм» и «Пыльная буря» не отображались в фоторежиме во время весеннего сезона.
- Исправлены косметические проблемы на Fast X Dodge Charger 1970 года, Fast X Chevrolet Impala 1966 года и Gordon Murray T.50 2022 года.
Вы можете ознакомиться с полным списком возвращаемых автомобилей, описанием обновлений и многим другим в официальном блоге.
отлично
Фестиваль всегда длится 4 недели (кратно сезонам - весна, осень, зима, лето), а не 2, так что даже непонятно о чём там вообще говорит разработчик.
Тоже обратил внимание на это. Здесь имеется ввиду, что фактически Китайский Новый год длится 2 недели.
Ааа, ну если только соотносить его с реальным праздником, тогда быть может.