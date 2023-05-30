В Forza Horizon 5 появились новые автомобили ©

Через свой официальный Twitter компания-разработчик Playground Games подтвердила, что в игре Forza Horizon 5 появились два новых автомобиля.

По словам Playground Games, два новых автомобиля были подарены всем игрокам Forza Horizon 5, и их можно будет найти в центре сообщений. Речь идет о CUPRA Formentor VZ5 и электрическом внедорожнике Tavascan Concept.

Воплотите свою мечту и преодолейте все пределы с CUPRA Formentor VZ5. Насладитесь первым полностью электрическим SUV-купе от @CUPRA в концепте Tavascan Concept. Они уже доступны в центре сообщений.