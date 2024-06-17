В Forza Horizon 5 появится новый набор автомобилей известных франшиз студии Universal

Playground Games объявили о появлении нового DLC для Forza Horizon 5, который предлагает новые автомобили. В дополнение ко всем бесплатным обновлениям из серии обновлений Modern Horizons, завтра вы сможете приобрести набор машин Universal Icons за 9,99 евро. Как вы увидите, это новое DLC добавит не менее пяти новых автомобилей из франшиз Universal Pictures. Поклонники «Назад в будущее» будут рады узнать, что там будут три версии DeLorean DMC-12. Игроки также найдут Jeep Wrangler из «Парка Юрского периода» и особенно KITT, он же K2000 из сериала Рыцарь дорог. аэродинамикой.
- DeLorean DMC-12 – Назад в будущее
- DeLorean DMC-12 – Назад в будущее, часть II
- DeLorean DMC-12 – Назад в будущее, часть III
- Jeep Wrangler – Парк Юрского периода
- KITT – Рыцарь дорог
Разрабы реально издеваются, где 6 часть ? 10 евро за 5 машин совсем уже куку, уже достали паки и постоянный рост веса игры который уже перевалил за 145 гигов обычная версия, я так понимаю они дальше паки продолжать выпускать, ладно бы они карту расширили но авто уже достали, их стала куча а толку кататься не где всё уже приелось.
6 часть, скорее всего, будет уже на новых "рельсах", которые от ФМ 2023, поэтому пилят дольше обычного. Плюс основной костяк студии сейчас переведён на Фейбл.
Так здесь пак не с 5 машин, если так посмотреть, то делориан вместо 1 машины и 2х шкурок к ней, они положили болт и выпустили 1 тачку в 3х скинах за деньги (
Тем более делориан и так в игре есть, и джип если не ошибаюсь, короче економят на новом контенте по максимуму
Пак с очередными колымагами, чтобы кататься по унылой Мексике // Александр Муравьедов
Ну хоть не по унылой японии // Виктор Бучинский
малавата будет !!! малавата !!!!
даешь все авто мира в одну гонку !!!! всех модификаций !!!!!