В Forza Horizon 5 появятся новые итальянские автомобили ©

В своем официальном Twitter компания-разработчик Playground Games подтвердила, что в Forza Horizon 5 появятся новые итальянские автомобили.

По словам представителей Playground Games, марки Fiat, Abarth, Alfa Romeo и Lancia представят в Forza Horizon 5 новые автомобили в обновлении, которое должно быть подробно описано 17 августа во время Forza Monthly. Напомним, что некоторые из этих марок уже доступны в игре, но с небольшим количеством моделей.

Недавно стало известно, что количество игроков в популярной гоночной игре с открытым миром Forza Horizon 5 достигло отметки более 32 млн. человек. С момента релиза игры количество игроков неуклонно растет.

В конце января 2022 года, спустя всего каких-то три месяца после релиза в ноябре 2021 года, в игре Forza Horizon 5 уже насчитывалось 18 млн. игроков. К июню 2022 года эта цифра выросла до 20 млн., а в мае 2023 года она достигла впечатляющей отметки в 30 млн. пользователей. Причем первые 15 млн. были достигнуты уже за два месяца после релиза.

Новая часть серии Forza, Forza Motorsport, выйдет 10 октября на Xbox Series X|S, PC и в сервисе Xbox Game Pass.