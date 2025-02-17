В Forza Horizon 5 сыграли более 44 миллионов человек

На этих выходных стало известно, что гоночная аркада от Playground Game достигла еще одного важного показателя. Как стало известно, этой ночью Forza Horizon 5 преодолела отметку в 44 миллиона игроков. Это невероятный результат для жанра аркадных гонок, демонстрирующий долгосрочный успех проекта, который по началу был очень сдержано принят игроками.

Данные появились во внутриигровой статистике, где отображается общее число запустивших игру пользователей. Что интересно, игра не получала платных расширений или кардинальных изменений, однако рост игроков все равно продолжался с момента запуска. Общее число игроков включает пользователей Xbox и ПК, но значительная часть аудитории сформирована благодаря подписке Game Pass, где игра доступна с момента релиза.

Тем временем аналитики ожидают, что этот показатель продолжит расти. Весной 2025 года Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5, что, по прогнозам, привлечет миллионы новых игроков. Учитывая этот фактор, уже к лету число пользователей может достичь 50-55 миллионов.