В Forza Horizon 5 сыграли более 44 миллионов человек

На этих выходных стало известно, что гоночная аркада от Playground Game достигла еще одного важного показателя. Как стало известно, этой ночью Forza Horizon 5 преодолела отметку в 44 миллиона игроков. Это невероятный результат для жанра аркадных гонок, демонстрирующий долгосрочный успех проекта, который по началу был очень сдержано принят игроками.
Данные появились во внутриигровой статистике, где отображается общее число запустивших игру пользователей. Что интересно, игра не получала платных расширений или кардинальных изменений, однако рост игроков все равно продолжался с момента запуска. Общее число игроков включает пользователей Xbox и ПК, но значительная часть аудитории сформирована благодаря подписке Game Pass, где игра доступна с момента релиза.
Тем временем аналитики ожидают, что этот показатель продолжит расти. Весной 2025 года Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5, что, по прогнозам, привлечет миллионы новых игроков. Учитывая этот фактор, уже к лету число пользователей может достичь 50-55 миллионов.
Слабая часть после четверки. Мексика скучная, вообще не в тему.
даже форза начала стагнировать
Лучшая гоночная аркада на сегодняшний день! Альтернативы попросту нет... Если бы ещё выбрали в качестве основной локации какое-нибудь Токио со сменами сезонов, было бы шикарно! В 4ой части это было реализовано просто великолепно, да и DLC Остов Фортуны гораздо пижже, чем эти всратые хотвилс, как по мне.
давно пора 6 часть выпускать и чтобы размеры мира, наконец-то увеличили в несколько раз до уровня крю или первых тду. А то имея хз сколько машин, катать их на карте, которую по кругу можно объехать на спорт каре за 15 минут, такое себе удовольствие. Карта мира, должна быть раз в 5 больше, чтобы было интересно ездить, изучать, было больше разнообразных прямых прогонов, где можно разогнаться
А всё почему? А потому что вёдра на голову не надевают) Я вообще считаю что только конченые могут играть или восхвалять игры с вёдрами на головах)
Не получала платных расширений? Серьезно?
Игре уже пошёл 5 год, возможно скоро должны анонсировать 6 часть ибо всё плей лист перезапустили.
а тут в онлайне до сих пор есть прикол с тем, что у кого больше фпс - едет быстрее?)
лучшая гонка
Дауж....Мотоспорт в разы лучше, но играют хомячки всеровно в это
Нитро не хватает, и не нравится система тюнинга и стайлинга! а так в ней огромнейший автопарк, сколько надо иметь деняг что бы все выкупить?
Да, без нитро вообще в игре ловить нечего. Один раз столкнулся со стеной, один раз пропустил по той или иной причине чекпойнт и всё, дальнейшая гонка не имеет смысла.