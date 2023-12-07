В Forza Horizon 5 уже сыграли более 35 миллионов игроков

В то время как Forza Motorsport уже доступна и является последним гоночным симулятором от Turn 10 Studios, Forza Horizon 5 от Playground Games по-прежнему продолжает бить рекорды. Как отмечает XboxMedia в своем Twitter, количество игроков в игре превысило 35 миллиона человек и продолжает расти.

Предыдущий значительный рубеж для гоночной игры с открытым миром - 30 миллионов игроков - был достигнут в мае 2023 года, так что такая динамика не является чем-то неожиданным.

Forza Horizon 5 вышла в ноябре 2021 года для Xbox One, Xbox Series X/S и PC и уже в первую неделю стала самой популярной игрой на Xbox и Game Pass, набрав более десяти миллионов игроков.

Во многом это заслуга Game Pass, при этом стоит отметить, что игра получила большой прирост с момента своего релиза, являясь одной из самых популярных игр Xbox Game Studios