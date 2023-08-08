В Forza Horizon 5 зарегистрировано свыше 32 млн. игроков

По данным таблицы лидеров "Зала славы" в игре Forza Horizon 5 с открытым миром, количество игроков преодолело отметку в 32 млн. человек. На это обратил внимание Twitter-пользователь Stallion83. Ранее, в мае 2023 года, количество игроков в гоночной игре с открытым миром достигало 30 млн. человек, в июне 2022 года - 20 млн., до этого в январе 2021 года - 15 млн. человек.
Forza Horizon 5 стала крупнейшей в истории Xbox Game Studios игрой на старте продаж, а за первую неделю продаж было зарегистрировано более 10 млн. игроков. Количество игроков в день релиза превысило пиковое значение Forza Horizon 4 в три раза.
Forza Horizon 5 вышла 9 ноября 2021 г. на Xbox Series X|S, Xbox One, PC и Xbox Game Pass. 19 июля 2022 года появилось расширение Hot Wheels, а 29 марта 2023 года - Rally Adventure.
Новая часть серии Forza, Forza Motorsport, выйдет для Xbox Series X|S, PC и Xbox Game Pass 10 октября.
Пару миллионов это как я, по геймпасу за 1 евро поиграли и забросили.