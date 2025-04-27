В PS Store началась предзагрузка Forza Horizon 5 - игра весит 131 Гб

Для консоли PlayStation 5 началась предзагрузка популярной гоночной игры Forza Horizon 5.

Релиз состоится 29 апреля. Версия для PlayStation 5 Pro предложит улучшенную производительность, а также ощутимую разницу в загрузках в сравнении с классической консолью. Однако режим качества журналистам не понравился. Он не обеспечивает заметных улучшений в тайтле.

Также была подтверждена поддержка геймпадов DualSense и DualSense Edge. У Forza Horizon 5 будут функции вибрации и эффект триггера. Это необходимо, чтобы обеспечить более точную передачу ощущений при пробуксовке колёс, пороговом торможении и изменении поверхности.

Forza Horizon 5 получит два режима графики («Производительность» и «Качество») на PlayStation 5 и PS5 Pro.