Впечатляет! Forza Horizon 5 привлекла более 50 миллионов игроков

Самый успешный проект Playground Games на сегодняшний день, Forza Horizon 5, достиг нового впечатляющего показателя по количеству игроков.

По данным последнего рейтинга игроков, в Forza Horizon 5 уже сыграло более 50 миллионов человек. При этом не стоит забывать, что игра доступна на различных платформах, таких как Xbox One, ПК и PS5, а также в Xbox Game Pass, что, безусловно, поспособствовало достижению такого успеха.

Напомним, более года назад в Forza Horizon 5 уже было зарегистрировано 40 миллионов игроков, следовательно, за прошедший год к фестивалю Horizon присоединилось еще более 10 миллионов гонщиков.

Playground Games выпустила игру в 2021 году как эксклюзив для Xbox. Однако, поскольку сейчас студия работает над игрой Fable, релиз которой запланирован на 2026 год, можно предположить, что следующая игра серии выйдет не раньше 2027 года.