Выход Forza Horizon 5 на PlayStation 5 привлек к игре много новых игроков

Похоже, что релиз Forza Horizon 5 на PS5 уже добавил почти миллион игроков в аркадную гоночную игру от Microsoft.

Шустрые пользователи ResetEra сделали скриншот таблицы лидеров игры где-то за 12 часов до ее выхода в раннем доступе на консоли Sony в конце прошлой недели, 25 апреля. В тот момент в них насчитывалось около 45,1 миллиона игроков. Теперь, по итогам первого полноценного дня игры на PS5, это число подскочило до 45,8 миллиона игроков, то есть около 700 тысяч игроков присоединились к игре благодаря версии для PlayStation.

Естественно, не стоит забывать, что эти данные не являются абсолютно точными. Не исключено, что часть из них приходится на новых игроков на Xbox и PC. И все же логично предположить, что основная масса новых пользователей - это владельцы недавно вышедшей версии для PS5.

Как бы то ни было, эти цифры создают достаточно четкое представление об успешности портирования игры на новую платформу. Есть все шансы, что в ближайшие несколько недель Forza Horizon 5 на PlayStation разойдется тиражом как минимум в миллион копий, что является отличным результатом для игры, которой стукнуло уже четыре года.