Выход Forza Horizon 5 на PlayStation 5 привлек к игре много новых игроков

Похоже, что релиз Forza Horizon 5 на PS5 уже добавил почти миллион игроков в аркадную гоночную игру от Microsoft.
Шустрые пользователи ResetEra сделали скриншот таблицы лидеров игры где-то за 12 часов до ее выхода в раннем доступе на консоли Sony в конце прошлой недели, 25 апреля. В тот момент в них насчитывалось около 45,1 миллиона игроков. Теперь, по итогам первого полноценного дня игры на PS5, это число подскочило до 45,8 миллиона игроков, то есть около 700 тысяч игроков присоединились к игре благодаря версии для PlayStation.
Естественно, не стоит забывать, что эти данные не являются абсолютно точными. Не исключено, что часть из них приходится на новых игроков на Xbox и PC. И все же логично предположить, что основная масса новых пользователей - это владельцы недавно вышедшей версии для PS5.
Как бы то ни было, эти цифры создают достаточно четкое представление об успешности портирования игры на новую платформу. Есть все шансы, что в ближайшие несколько недель Forza Horizon 5 на PlayStation разойдется тиражом как минимум в миллион копий, что является отличным результатом для игры, которой стукнуло уже четыре года.
Сони бы пора оживить motorstorm, может эти цифры сподвигнут их на это
Провальные игры никто не будет возрождать, последняя часть вышла не в то время, так и померла, и уже выходила наследница Onrush, так же померла игра снята с продаж и закрыты сервера игра прожила 4 года, а разработчики были как раз те что делали motorstorm.