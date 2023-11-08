Выпущено обновление Forza Horizon 5 от 7 ноября

Playground Games подробно рассказала о новом патче для Forza Horizon 5, который вышел вчера и обновляет версию игры для ПК до версии 3.624.534.0.

Согласно примечаниям к патчу, обновление от 7 ноября добавляет в игру новый контент. Точнее, он добавляет 4 маршрута шоссейных гонок, 3 обвеса Forza и 13 новых наград для шоссейных гонок/онлайн. Игроки также могут рассчитывать на получение 27 дисков, 1 награды коллекционера автомобилей и ваучеров на автошоу.

С 9 ноября игроки также смогут разблокировать 8 новых автомобилей. Среди них можно найти Pontiac GTO 1969 года и Corvette Z06 2023 года.

Это последнее обновление также содержит ряд настроек и исправлений. Например, он исправляет настройки по умолчанию для графического процессора серии RTX 40. Он также содержит общие исправления производительности и стабильности. Однако, как и в случае с патчем для Diablo 4, эти замечания кажутся расплывчатыми. Так что не ждите значительного прироста производительности. Однако теперь игра может вылетать реже.

Обновление от 7 ноября также вносит некоторые изменения в автомобили. Один из них устраняет проблему с BMW 850 CSi 1996 года выпуска, когда спидометр внутри автомобиля не совпадал со спидометром на экране. Еще одно исправление касается BMW M3 2021 года, где логотип BMW в середине стандартных дисков увеличивался при ускорении.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.