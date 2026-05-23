Аналитик: Forza Horizon 6 продалась тиражом почти 5 миллионов копий, несмотря на Game Pass

Forza Horizon 6 показала один из самых успешных запусков среди игр Xbox последних лет. По данным аналитика Рис Эллиотт из Alinea Analytics, гоночная игра Playground Games разошлась тиражом 4,9 миллиона копий всего за неделю после релиза 19 мая.

Сообщается, что проект уже заработал около 325 миллионов долларов, а заметную роль в успехе сыграл ранний доступ, который стартовал 15 мая. Особенно аналитиков удивили продажи именно через экосистему Xbox — около 2,1 миллиона копий было куплено на Xbox-консолях, ПК и в облачном сервисе Microsoft. Для современных игр Xbox это считается необычно высоким показателем.

При этом более 3 миллионов человек запустили Forza Horizon 6 через подписку Game Pass вместо полноценной покупки. Эллиотт считает, что сервис частично «съедает» продажи игр Microsoft, так как многие пользователи предпочитают подписку отдельной покупке. По его мнению, без релиза в Game Pass с первого дня продажи могли быть ещё выше как на Xbox, так и в Steam.

Тем не менее Microsoft продолжает делать ставку на подписочную модель. Аналитик отмечает, что внутри компании уже много лет считают более важной долгосрочную ценность подписчиков Game Pass, а не только прямые продажи отдельных игр.