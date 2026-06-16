Анатилитки: Forza Horizon 6 стала главным драйвером роста Xbox Game Pass в 2026 году

Аналитическая компания Alinea Analytics назвала игры, которые привлекли наибольшее количество новых пользователей в Xbox Game Pass в 2026 году. Безоговорочным лидером оказалась Forza Horizon 6, сумевшая привести в сервис около 6,8 млн игроков на консолях, ПК и в облаке.

По оценкам аналитиков, гоночный эксклюзив Microsoft также заработал около 270 млн долларов на платформе Xbox за счёт продаж игры и премиальных улучшений. Спустя почти месяц после релиза проект сохраняет высокую активность: ежедневно в него заходят около 2 млн пользователей, а более 20% аудитории провели в игре свыше 50 часов.

Второе место заняла Subnautica 2, которую через Game Pass попробовали около 3,5 млн человек. Однако аналитики обращают внимание на разницу между аудиторией подписки и прямыми продажами. На Xbox игра, по оценкам, разошлась тиражом примерно 100 тысяч копий, тогда как в Steam было продано более 5,4 млн экземпляров.

Замкнула тройку лидеров Escape the Backrooms. После выхода на консолях хоррор привлёк около 2,8 млн новых пользователей подписки. Интерес к игре дополнительно подогрел выход фильма по мотивам популярной интернет-легенды Backrooms.

На основе этих данных аналитик Рис Эллиотт сделал вывод, что Game Pass остаётся мощным инструментом привлечения аудитории, но одновременно может снижать продажи отдельных игр. Особенно это касается сторонних проектов, которые при запуске в подписке собирают миллионы игроков, но продаются заметно хуже на Xbox по сравнению с платформами без аналогичной модели распространения.