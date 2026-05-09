Аукционный Дом вернётся в Forza Horizon 6

Playground Games подтвердила, что в Forza Horizon 6 с первого дня появится Аукционный Дом — знакомая система торговли автомобилями из предыдущих частей серии.

Именно аукцион был одной из самых спорных механик Forza Horizon 5. Игроки массово зарабатывали кредиты на перепродаже машин, а владельцы крупных сумм могли быстро скупать редкие автомобили, обходя обычную систему прогрессии и сезонные активности.

Недовольство вызывала и сама система торгов: исход аукционов часто зависел не только от реакции игрока, но и от качества соединения и низкого пинга. Из-за этого часть сообщества опасается возвращения старых проблем.

В ответ разработчики пообещали изменения. В игре появится система Aftermarket Cars, благодаря которой некоторые редкие автомобили можно будет покупать напрямую, без участия в аукционах. Однако многие игроки всё ещё ждут более серьёзной борьбы с ботами и искусственным завышением цен.