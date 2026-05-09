Аукционный Дом вернётся в Forza Horizon 6

Playground Games подтвердила, что в Forza Horizon 6 с первого дня появится Аукционный Дом — знакомая система торговли автомобилями из предыдущих частей серии.
Именно аукцион был одной из самых спорных механик Forza Horizon 5. Игроки массово зарабатывали кредиты на перепродаже машин, а владельцы крупных сумм могли быстро скупать редкие автомобили, обходя обычную систему прогрессии и сезонные активности.
Недовольство вызывала и сама система торгов: исход аукционов часто зависел не только от реакции игрока, но и от качества соединения и низкого пинга. Из-за этого часть сообщества опасается возвращения старых проблем.
В ответ разработчики пообещали изменения. В игре появится система Aftermarket Cars, благодаря которой некоторые редкие автомобили можно будет покупать напрямую, без участия в аукционах. Однако многие игроки всё ещё ждут более серьёзной борьбы с ботами и искусственным завышением цен.
Я чёт думал что в 5 части был аукцион. В 4 части я, да и думаю многие тупо на аукционе ловили тачки по низу рынка и продавали по норм цене( привет Феррари 599). Как тогда в 5 части фармят?
он же вроде никуда не девался ? не? // Vladislav Drksl