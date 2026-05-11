Авторы Forza Horizon 6 опровергли проблемы с предзагрузкой, но пообещали массовые баны железа за слитый билд игры

Ранее в сеть просочился полная версий Forza Horizon 6.... Как итог, полноценные рабочие пиратские версии игры оказались на торрент-площадках по всему за неделю до её выхода. Пользователи уже успели даже поиграть в новую гонку и пожаловаться на блокировки их аккаунтов. В студии Playground Games, наконец, решили публично комментарий и разъяснить строгость банов.

На официальной странице Playground Games в X (Twitter) появилось следующее сообщение:

Мы осведомлены об отчетах, согласно которым рабочая сборка Forza Horizon 6 была получена до её официального релиза. Мы можем подтвердить, что данная ситуация не является результатом проблемы с функцией предзагрузки. В данный момент мы принимаем строгие принудительные меры в отношении любых лиц, уличённых в получении доступа к этой сборке. Наказание будет включать полную блокировку по всей франшизе, а также блокировку по идентификаторам вашего железа. Призываем фанатов запастись терпением и дождаться легального релиза 19 мая.

Этим заявлением команда Playground Games официально потвердила, что даже за запуск Forza Horizon 6 сейчас вы генерировано получите бан на свой аккаунт без возможности апелляции. Такая строгость явно не понравилась игрокам в сети. Геймеры считают, что разработчики сами виноваты в утечке билда через Steam и за их ошибку не должны платить пользователи, которые просто хотят опробовать игру сейчас.

Рядовых геймеров взбесило несправедливое позиционирование проблемы:

Так вы утверждаете, что это исключительно вина игроков, что именно вы сами так сильно напортачили?!

– гневно заявляют подписчики.

Люди, которые потратили $110 за самое престижное Premium-издание ради бонуса легально поиграть 15 мая в игру на пару дней раньше обычного старта, теперь возмущаются, что пираты на неделю раньше вовсю публикуют в соцсетях спойлеры финишной машины Goliath и виды гор в Японии, а те, кто купил игру – оказались в роли обманутых ждунов и требуют от Microsoft хоть каких-то компенсаций за обидный маркетинговый прецедент. Угрозы в ответ от руководства в стиле блокировок железа привели многих в ярость; находятся даже те преданные многолетние пользователи, что собираются ради мести специально скачать на торренте сборку с ложным IP или полностью выключенным интернетом, требуя мгновенно отменить официальный предзаказ.

Учитывая это официальное предупреждение, адекватным геймерам ввиду столь критичного исхода в бан, лучше отказаться от идеи играть с огнем, избегая соблазна тестировать "бесплатный" билд, чтобы не сломать себе всё дальнейшее впечатление от игр в Game Pass или других проектах в магазинах Microsoft.