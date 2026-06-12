Авторы Forza Horizon 6 советуют отключить функцию быстрого возобновления игры из-за риска потери сохранений

Команда поддержки Forza Horizon 6 сообщила о расследовании проблемы, из-за которой некоторые игроки теряют игровой прогресс или сталкиваются со сбросом сохранений.

Разработчики пока не назвали точную причину ошибки, однако в сообществе появилась версия, что проблема может быть связана с несколькими недавно добавленными автомобилями. Игроки советуют временно избегать использования некоторых машин, а также не применять к ним раскраски, винилы и пользовательские дизайны до появления официального исправления.

Если сохранение уже было повреждено или прогресс пропал, служба поддержки рекомендует как можно быстрее отправить заявку через официальный сервис поддержки Forza. По словам команды, это повышает шансы на восстановление профиля через резервную копию облачного сохранения.

Отдельно владельцам Xbox Series X|S посоветовали отключить функцию быстрого возобновления игры для Forza Horizon 6. Также игрокам рекомендуют всегда выходить из игры при активном подключении к интернету, дожидаться завершения синхронизации с облаком и не выключать консоль или ПК во время сохранения данных.

Разработчики подчёркивают, что пользователям, которые играют на нескольких устройствах — например, переключаются между Xbox, ПК и облачным сервисом, — следует быть особенно внимательными и давать игре достаточно времени для загрузки сохранений в облако перед завершением сессии.

На данный момент работа над исправлением продолжается.