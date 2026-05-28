Более 20 миллиардов пройденных миль и миллионы гаражей: авторы Forza Horizon 6 поделились интересной статистикой игроков

С момента долгожданного релиза Forza Horizon 6 прошло чуть больше недели, и студия Playground Games решила отпраздновать это событие, поделившись внушительной статистикой игроков. Разработчики опубликовали инфографику, которая наглядно демонстрирует, насколько масштабно сообщество осваивает просторы виртуальной Японии.

В общей сложности игроки со всего мира успели наиграть более 141 миллиона часов и проехать в сумме невероятные 20 миллиардов миль. Исследуя новый открытый мир, гонщики заработали свыше 35 триллионов кредитов и получили 18,4 миллиона фестивальных браслетов, продвигаясь по карьерной лестнице.

Особой популярностью пользуются нововведения и механики кастомизации. За неделю пользователи отстроили почти 7 миллионов личных гаражей и нарисовали более 63 миллионов уникальных ливрей для своих автомобилей. Не обошли стороной и местные японские активности: игроки успешно выполнили 19 миллионов курьерских доставок для службы «Raku Raku Express» и безжалостно сбили более 379 миллионов придорожных маскотов.

Абсолютным лидером среди всех радиостанций стала волна Horizon Boss Arena, которую суммарно слушали более 29 миллионов часов. Ну а потрясающие пейзажи Японии спровоцировали настоящий бум виртуальной фотографии — пользователи уже сделали свыше 184 миллионов скриншотов.

Параллельно с празднованием студия выпустила для игры небольшой патч. Хотфикс под номером 364.933 исправляет неприятный баг, который не давал игрокам завершить раздел фотографирования для «Коллекционного журнала», а также улучшает стабильность работы звука на слабых ПК, избавляя от эффекта потрескивания аудио.

Буквально на днях японский автофестиваль начал настоящую доминацию на Xbox, умудрившись сместить с лидирующих позиций самых популярных игр таких безоговорочных титанов, как Call of Duty и GTA 5.

Игра прямо сейчас доступна на ПК и консолях Xbox Series X|S, а также в каталоге подписки Xbox Game Pass. Владельцам консолей от Sony предстоит подождать дольше — релиз аркады для PlayStation 5 ожидается во второй половине этого года.