"Большие города - это именно то, чего не хватало" - геймер создал карту Forza Horizon 6 и покорил сообщество

Созданная фанатом карта Forza Horizon 6 определённо пришлась по вкусу другим игрокам. Сообщество в восторге от возможности проехать по раскинувшемуся Токио, что, однако, может и не осуществиться.

В этот четверг, во время презентации Developer_Direct (22 января), мы увидим геймплейный трейлер Forza Horizon 6. Напомним, что действие новой части будет происходить в Японии, и этого достаточно, чтобы разжечь воображение игроков. Один из них создал впечатляющую карту этой игры с открытым миром.

Дизайн карты, созданный фанатом, был представлен на сабреддите серии, но его создатель впоследствии удалил свой аккаунт. Однако сама карта сохранилась, и другие пользователи, комментировавшие её, выразили своё восхищение и начали обсуждение её особенностей.

На карте явно изображён гигантский город Токио, окружённый с запада менее развитыми районами. В видении создателя, игроки могли бы отправиться на гору Фудзи, в город Киото или на трассу Сузука, известную, среди прочего, гонками Формулы-1. Если бы столица Страны Восходящего Солнца действительно имела такие размеры в игре, это был бы самый большой город в истории Forza Horizon.

Наличие нескольких реальных городов — отличная идея; я могу представить себе путешествие ночью.

Выглядит потрясающе; большие города — это именно то, чего не хватало Forza Horizon 5.

Было бы здорово иметь на карте лицензированную, реальную трассу.

Также был комментарий, призывающий нас воздержаться от «взрывов мозгов» и держаться подальше от представленного проекта.

Мы никогда не увидим городов таких размеров. Самый большой город, который у нас был, — это Эдинбург [в Forza Horizon 4], и это далеко не масштаб этой концепции. Я бы отдал всё за такую ​​карту, но давайте будем смотреть на это в перспективе и понимать, что это будет очень маленькая и компактная версия Японии, а не точная копия.

Согласно недавней утечке, Forza Horizon 6 запланирована к выходу 19 мая 2026 года, и те, кто приобретёт Premium Edition, получат четырёхдневный период раннего доступа. Официальная дата выхода игры на ПК и Xbox Series X/S, вероятно, будет объявлена ​​во время вышеупомянутого мероприятия.